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फर्जी मैरिज वेबसाइट बनाकर युवाओं से करते थे ठगी, पुलिस ने 17 युवतियों को पकड़ा

पुलिस ने मौके से 7 कंप्यूटर, 5 स्मार्टफोन, 23 कीपैड फोन, 29 रजिस्टर, दस्तावेज और फोटो जब्त किए.

फर्जी मैरिज वेबसाइट बनाकर युवाओं से करते थे ठगी
फर्जी मैरिज वेबसाइट बनाकर युवाओं से करते थे ठगी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 8:03 AM IST

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झांसी: सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सरयू विहार कॉलोनी में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा था. शगुन मैरिज के नाम से चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर पुलिस और साइबर टीम ने छापा मारकर मैनेजर समेत 17 युवतियों को हिरासत में लिया. मगर कॉल सेंटर की संचालिका एक महिला और उसका पुरुष साथी फरार हो गया. पुलिस ने मौके से 7 कंप्यूटर सिस्टम, 5 एंड्रॉयड स्मार्टफोन, 23 कीपैड फोन, 29 रजिस्टर, दस्तावेज और फोटो जब्त किए हैं.

इस कॉल सेंटर से मोबाइल और कंप्यूटर के जरिए लोगों को शादी कराने का झांसा देकर ठगी की जाती थी. अब-तक 610 व्यक्तियों से 500 से लेकर 25000 तक की रकम ठगी की गई है. पुलिस ने 16 महिलाओं की काउंसलिंग करने के बाद उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. सेंटर की मैनेजर हिना कौशर के खिलाफ केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया, पुलिस फरार सतीश और नीतू प्रजापति की तलाश में जुटी है.

दरअसल, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सरयू बिहार कॉलोनी में एक किराए के मकान की ऊपरी मंजिल में शगुन मैरिज के नाम पर कॉल सेंटर चलाया जा रहा है. अलग- अलग मोबाइल नंबरों से लोगों को फोन कर युवतियों से शादी का झांसा देकर उनसे पांच सौ रुपए से पच्चीस हजार रुपए तक लिए जा रहे है.

अपर पुलिस अधीक्षक अरीबा नोमान के मुताबिक, यह कॉल सेन्टर पिछले एक साल से चल रहा है. फर्जी कॉल सेन्टर में महिलाओं से साइबर स्लेवरी कराई जा रही थी. पुलिस टीम ने 16 महिलाओं को मुक्त कराते हुए उनकी काउंसलिंग कर परिजनों को बुलाकर उनके सुपुर्द किया. मौके से 7 कम्प्यूटर सिस्टम, 5 अदद मोबाइल फोन, 23 कीपैड फोन, 1 एसर टैबलेट, 29 हिसाब किताब के रजिस्टर और 3 यूपीआई क्यूआर कोड सिस्टम बरामद कर काल सेन्टर की मैनेजर हिना कौशर, सतीश और नीतू प्रजापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

रजिस्टरों की जांच से पता चला अब तक 610 व्यक्तियों से 500 रूपये से लेकर 25 हजार रुपये तक शादी के नाम पर ठगी की गई है. ये लोग अखबार से शादी के इस्तिहार को उठाकर उसमें 40 से 50 साल की उम्र के व्यक्तियों को विशेष रूप से टारगेट कर रहे थे. आरोपियों ने कई लड़कियों की फोटोग्राफ्स भेज कर ठगी की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने मैनेजर हिना कौशर को मौके से अरेस्ट कर जेल भेज दिया है. साथ ही फरार सतीश और नीतू प्रजापति तलाश में दबिश दे रही है.

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