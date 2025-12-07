ETV Bharat / state

सुल्तानपुर में नशीली गोलियां और टेबलेट के साथ पिता पुत्र गिरफ्तार, छापेमारी से मचा हड़कंप

रुद्रपुर: जिला पुलिस, SOTF कुमाऊं (Special Operations Task Force ) और औषधि विभाग की टीम ने सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर और घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल/टैबलेट बरामद किए हैं. प्रतिबंधित दवा रखने के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल/टैबलेट बरामद किया है. बाजपुर पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल/टैबलेट के साथ दो आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है. दरअसल टीम को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में प्रतिबंधित कैप्सूल/टैबलेट बेचे जा रहे हैं. जिसपर बाजपुर कोतवाली पुलिस और औषधि विभाग की टीम और SOTF कुमाऊं टीम ने सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर और एक घर में छापेमारी की.

छापेमारी के दौरान टीम ने 26,296 प्रतिबंधित कैप्सूल/टैबलेट बरामद किए. टीम ने मौके से कासिम अली (उम्र 60 वर्ष) और उसके पुत्र मो. उवेश (उम्र 25 वर्ष) को अवैध रूप से प्रतिबंधित दवाइयां रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. प्रतिबंधित दवाओं में मुख्य रूप से 23,896 प्रतिबंधित कैप्सूल (जैसे SPAS PROXYMIN PLUS, PROXIMO SPAS, PATMOL-SPAS) और 2,400 प्रतिबंधित ALPRAZOLAM टैबलेट शामिल हैं. मामले में कोतवाली बाजपुर में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है.