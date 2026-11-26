गारमेंट प्लांट पर पुलिस की छापेमारी, 6 बालश्रमिकों को मुक्त करवाया, ठेकेदार गिरफ्तार
प्लांट से मुक्त करवाए गए छह बालश्रमिकों को प्रयास जेएसी सोसायटी के सुपुर्द किया गया है.
Published : November 26, 2026 at 9:35 AM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर में बालश्रम करवाने के आरोप में पुलिस ने एक गारमेंट प्लांट पर छापेमारी की. जहां बच्चों से गंदे और बदबूदार माहौल में सिलाई का काम करवाया जा रहा था. पुलिस ने इस प्लांट से छह बालश्रमिकों को मुक्त करवाया है. बच्चों से बालश्रम करवाने के आरोप में पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार किया है.
जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि मुरलीपुरा थाना इलाके में नीलगिरी कॉलोनी स्थित गारमेंट प्लांट पर यह कार्रवाई की है. कम उम्र के बच्चों से बालश्रम करवाने के आरोप में ठेकेदार मोहम्मद जाहिर को गिरफ्तार किया है. प्लांट से मुक्त करवाए गए छह बालश्रमिकों को प्रयास जेएसी सोसायटी, जयपुर के सुपुर्द किया गया है. उन्होंने बताया, एडिशनल डीसीपी (SIUCAW) मनराज के निर्देशन व झोटवाड़ा एसीपी शिव कुमार भारद्वाज के निर्देशन में मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील और मानव तस्करी यूनिट, जयपुर पश्चिम के प्रभारी रामशरण के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की है.
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मकान के हॉल में करवाई जा रही थी सिलाईः उन्होंने बताया, मानव तस्करी यूनिट, जयपुर (पश्चिम) से मुरलीपुरा थाने को सूचना मिली कि नीलगिरी कॉलोनी स्थित एक मकान में बच्चों से बालश्रम करवाया जा रहा है. इस पर पुलिस की टीम सादा वस्त्रों में प्राइवेट वाहन से लैपटॉप, प्रिंटर और अनुसंधान बॉक्स के साथ रवाना हुए. जहां प्रयास जेएसी सोसायटी, जयपुर के समन्वयक सईद खान और महेश बंजारा मिले. उनके साथ पुलिस की टीम ने गारमेंट प्लांट में जांच की. जहां एक हॉल में बच्चों से बालश्रम करवाया जा रहा था.
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मैले कपड़ों, बदबूदार माहौल में कामः पुलिस की टीम ने जांच की तो सामने आया कि कम उम्र के बच्चे हॉल में कपड़े सिलाई का काम कर रहे थे. टीम ने ई साक्ष्य एप से वीडियोग्राफी की और वीडियो अपलोड किया. प्लांट पर छह नाबालिग बच्चे मैले कपड़ों में सिलाई मशीन पर काम कर रहे थे. हॉल में दुर्गंध का माहौल था और चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था. सभी बच्चे बदबूभरे माहौल में काम करने को मजबूर थे. पुलिस टीम को बच्चों ने बताया कि वहां मौजूद ठेकेदार मोहम्मद जाहिर (29) निवासी अली नगर कलां (उत्तर प्रदेश) उनसे बालश्रम करवाता है.
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सुबह से रात तक काम करवाया जाताः जांच में सामने आया कि ठेकेदार बच्चों से पूरे दिन काम करवाता है और सिलाई काम में गलती होने पर बुरी तरह डांटता है. पुलिस ने छह नाबालिग बच्चों को मुक्त करवाया और मौके से सामान जब्त किए. बच्चों से यहां सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक काम करवाया जाता. उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का भी ध्यान नहीं रखा जाता. बच्चों को शारीरिक, मानसिक कष्ट देने और लगातार एक ही स्थान पर रखकर सिलाई का काम करवाने की बात भी सामने आई है.