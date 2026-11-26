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गारमेंट प्लांट पर पुलिस की छापेमारी, 6 बालश्रमिकों को मुक्त करवाया, ठेकेदार गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त कार्यालय ने बालश्रम पर की कार्रवाई. ( ETV Bharat jaipur )

जयपुरः राजधानी जयपुर में बालश्रम करवाने के आरोप में पुलिस ने एक गारमेंट प्लांट पर छापेमारी की. जहां बच्चों से गंदे और बदबूदार माहौल में सिलाई का काम करवाया जा रहा था. पुलिस ने इस प्लांट से छह बालश्रमिकों को मुक्त करवाया है. बच्चों से बालश्रम करवाने के आरोप में पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार किया है.