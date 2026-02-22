ETV Bharat / state

अपराधियों को पकड़ने के लिए दी थी दबिश, अफीम व डोडा चूरा के साथ स्मैक भी पकड़ी, 65 गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़: जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में पुलिस ने रविवार को एरिया डोमिनेशन के लिए विशेष अभियान चलाया. वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान के दौरान पुलिस की 85 टीमों ने आईजीपी उदयपुर के निर्देश पर दबिश दी. इसमें मादक पदार्थ तस्करी के 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं मादक पदार्थों की तस्करी के 9 प्रकरण दर्ज कर 2.344 किग्रा अफीम, करीब 83 किलो डोडा चूरा, 2.9 ग्राम स्मैक व 2.75 ग्राम एमडी जब्त की गई. अभियान में दो इनामी अपराधी व 9 एचएस को भी गिरफ्तार किया गया. दबिश के दौरान 52 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया. मादक पदार्थों की तस्करी के 9 प्रकरण दर्ज कर 2.344 किलोग्राम अफीम, करीब 83 किलो डोडा चूरा, 2.9 ग्राम स्मैक व 2.75 ग्राम एमडी जब्त की. पुलिस ने 9 प्रकरणों में बरामद मादक पदार्थों डोडा चूरा, स्मैक व गांजा को विधिवत जब्त कर एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए. पुलिस इन आरोपियों से मादक पदार्थों के स्रोत, नेटवर्क एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है.

