अपराधियों को पकड़ने के लिए दी थी दबिश, अफीम व डोडा चूरा के साथ स्मैक भी पकड़ी, 65 गिरफ्तार
पुलिस ने अभियान के तहत दो इनामी अपराधी और 9 हिस्ट्रीशीटरों को भी गिरफ्तार किया.
Published : February 22, 2026 at 7:17 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले में मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाये जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र में पुलिस ने रविवार को एरिया डोमिनेशन के लिए विशेष अभियान चलाया. वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान के दौरान पुलिस की 85 टीमों ने आईजीपी उदयपुर के निर्देश पर दबिश दी. इसमें मादक पदार्थ तस्करी के 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. वहीं मादक पदार्थों की तस्करी के 9 प्रकरण दर्ज कर 2.344 किग्रा अफीम, करीब 83 किलो डोडा चूरा, 2.9 ग्राम स्मैक व 2.75 ग्राम एमडी जब्त की गई. अभियान में दो इनामी अपराधी व 9 एचएस को भी गिरफ्तार किया गया. दबिश के दौरान 52 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि अभियान के तहत पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों को चिन्हित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया. मादक पदार्थों की तस्करी के 9 प्रकरण दर्ज कर 2.344 किलोग्राम अफीम, करीब 83 किलो डोडा चूरा, 2.9 ग्राम स्मैक व 2.75 ग्राम एमडी जब्त की. पुलिस ने 9 प्रकरणों में बरामद मादक पदार्थों डोडा चूरा, स्मैक व गांजा को विधिवत जब्त कर एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए. पुलिस इन आरोपियों से मादक पदार्थों के स्रोत, नेटवर्क एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में गहन पूछताछ की जा रही है.
आबकारी अधिनियम में दर्ज किए 10 प्रकरण: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त कार्यवाही के दौरान 10 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनके कब्जे से अवैध शराब जब्त की. वहीं 7 प्रकरण आर्म्स एक्ट के दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. 3 प्रकरण जुआं अध्यादेश में दर्ज किया गया.
जारी रहेंगे अभियान: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दबिश के दौरान पुलिस ने पुराने वांछित अपराधियों में 3 आबकारी अधिनियम के वांछित, 5 आर्म्स एक्ट के वांछित, 7 संपत्ति संबंधी अपराधों के वांछित, 27 अन्य अपराधों में वांछित सहित कुल 52 अपराधियों को हिरासत में लिया है. हिस्ट्रीशीटर को थानों पर बुला कर चेकिंग नोट डाला गया है व उनसे पूछताछ की गई है. उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी समाज एवं युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है. जिले में अपराधियों की धरपकड़ एवं अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इस प्रकार के विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे.