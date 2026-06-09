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जंगल के अंदर सजी थी बावन परियों के साथ महफिल, पुलिस ने डाली खलल, कैश समेत 10 जुआरी अरेस्ट

जंगल के अंदर सजी थी बावन परियों के साथ महफिल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कबीरधाम : कबीरधाम जिले में जुआ-सट्टा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. अभियान के तहत बोड़ला थाना और साइबर थाना की संयुक्त टीम ने ग्राम खैरबनाखुर्द में संचालित जुआ फड़ पर सख्त एक्शन लिया है. पुलिस ने रेड की कार्रवाई के दौरान 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर बावन परियों के साथ रुपए का दाव लगा रहे हैं.

घेराबंदी करके पुलिस ने की कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर एसडीओपी बोड़ला अखिलेश कौशिक के पर्यवेक्षण में गठित टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान जुआ खेलते पाए गए सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 21 हजार 260 रुपए नकद, 7 एंड्रायड मोबाइल, 1 कीपैड मोबाइल और 52 पत्ती ताश की गड्डी बरामद की गई. जब्त सामग्री की कुल कीमत 92 हजार 260 रुपए आंकी गई है.