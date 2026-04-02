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होटल पर पुलिस की दबिश: अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़, चार युवक गिरफ्तार

होटल के कमरों में अवैध रूप से रह रहे युवक युवतियां मिले. होटल संचालक का व्यवहार भी पुलिस को संदिग्ध लगा.

Police Raid on Hotel
होटल में कार्रवाई करती पुलिस (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 8:51 PM IST

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बूंदी: जिले के नैनवा कस्बे के बस स्टैंड क्षेत्र में पुलिस ने छापामार कर अवैध गतिविधियों का पर्दाफाश किया. डीएसपी राजूलाल मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में होटल से चार युवकों को गिरफ्तार किया गया. होटल संचालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है.

डीएसपी राजू लाल मीणा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बस स्टैंड स्थित इस होटल में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. सूचना को गंभीरता से लेते हुए डीएसपी ने तत्काल टीम गठित की और महिला कांस्टेबल सहित पुलिस जाप्ते के साथ होटल पर दबिश दी. पुलिस के पहुंचते ही होटल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सबसे पहले पुलिस ने होटल के रिसेप्शन काउंटर की जांच की. यहां रखे रजिस्टर को खंगाला गया. होटल में ठहरे किसी भी व्यक्ति की एंट्री रजिस्टर में दर्ज नहीं थी.

राजू लाल मीणा, डीएसपी नैनवा सर्किल बूंदी. (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: होटल पर पुलिस का छापा, संदिग्ध अवस्था में 4 युवतियां व एक युवक गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन था और होटल संचालन पर गंभीर सवाल खड़े करता है. इसके बाद पुलिस टीम ने होटल की दूसरी मंजिल पर बने कमरों की तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान अलग-अलग कमरों में युवक और युवती मौजूद मिले. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देवराज, लोकेश धाकड़ (निवासी भावपुरा), मनीष वर्मा (निवासी सिसौला) और सुनील नागर (निवासी भवानीपुरा) को हिरासत में ले लिया.

कमरों में मिली युवतियां: पूछताछ के दौरान सामने आया कि चारों युवतियां बालिग थीं. आवश्यक पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें मौके से जाने दिया गया. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में युवतियां नैनवा क्षेत्र के रहने वाली बताई जा रही हैं. कार्रवाई के दौरान कुछ युवक पुलिस से बचने का प्रयास करते नजर आए, जिससे मौके पर हल्का तनाव भी उत्पन्न हो गया. वहीं, पकड़े गए युवकों के पास किसी भी प्रकार का वैध पहचान पत्र नहीं मिला. यह भी सामने आया कि होटल संचालक ने जानबूझकर रजिस्टर में किसी का नाम दर्ज नहीं किया था, ताकि गतिविधियों को छिपाया जा सके.

होटल संचालक का रवैया संदिग्ध: डीएसपी ने बताया कि होटल संचालक का रवैया भी संदिग्ध रहा. वह कमरे के बाहर खड़े होकर पुलिसकर्मियों से बहस करता दिखाई दिया और संतोषजनक जवाब देने में असफल रहा. जब पुलिस ने होटल का लाइसेंस मांगा तो वह भी प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इससे यह स्पष्ट हो गया कि होटल बिना वैध अनुमति के संचालित किया जा रहा था.

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