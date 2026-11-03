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वनरक्षक से मारपीट मामला: नरेश मीणा के घर पर 5 थानों की पुलिस ने दी दबिश, लेकिन पकड़ नहीं पाई

नरेश मीणा के घर पर पुलिस की दबिश ( ETV Bharat Baran )

बारां: पंचायती राज चुनाव के दौरान वनरक्षक से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के आरोपी नरेश मीणा के पैतृक आवास पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. मंगलवार अल सुबह 5 बजे अटरू डीएसपी के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस ने नयागांव स्थित उनके घर पर दबिश दी, हालांकि नरेश मीणा पुलिस के हाथ नहीं लगे. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और नरेश मीणा के परिजनों के बीच तीखी झड़प भी हुई. दो दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान नाहरगढ़ वन रेंज में घुसकर वनरक्षक के साथ मारपीट, तोड़फोड़ व जब्त सामान उठाकर ले जाने के मामले में नरेश समेत अन्य नामजद लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था.