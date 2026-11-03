वनरक्षक से मारपीट मामला: नरेश मीणा के घर पर 5 थानों की पुलिस ने दी दबिश, लेकिन पकड़ नहीं पाई
नरेश मीणा के पैतृक आवास पर बारां जिले की 5 थानों की पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वे फरार हो गए.
Published : November 3, 2026 at 2:36 PM IST
बारां: पंचायती राज चुनाव के दौरान वनरक्षक से मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने के आरोपी नरेश मीणा के पैतृक आवास पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. मंगलवार अल सुबह 5 बजे अटरू डीएसपी के नेतृत्व में 5 थानों की पुलिस ने नयागांव स्थित उनके घर पर दबिश दी, हालांकि नरेश मीणा पुलिस के हाथ नहीं लगे. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और नरेश मीणा के परिजनों के बीच तीखी झड़प भी हुई. दो दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान नाहरगढ़ वन रेंज में घुसकर वनरक्षक के साथ मारपीट, तोड़फोड़ व जब्त सामान उठाकर ले जाने के मामले में नरेश समेत अन्य नामजद लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था.
गांव नयागांव में छापेमारी, तलाश में जुटी टीमें: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवाड़ी ने बताया कि नाहरगढ़ रेंज में घुसकर वन रक्षक से मारपीट व राज कार्य में बाधा के मामले में पुलिस नरेश मीणा की तलाश में जुटी हुई है. आज सुबह पुलिस ने उनके गांव नयागांव स्थित उनके पैतृक आवास पर दबिश दी है, मगर नरेश मीणा वहां नहीं मिले. उन्होंने बताया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीमें सक्रिय हो गई हैं और उनकी तलाश जारी है.
ये था पूरा मामला: पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के दौरान नरेश मीणा नाहरगढ़ में प्रचार कर रहे थे. इस दौरान कुछ लोगों के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों की शिकायत की गई थी, जिस पर नरेश मीणा उग्र होकर सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ नाहरगढ़ रेंज में घुस गए थे. वहां आक्रोशित भीड़ ने रेंज परिसर में तोड़फोड़ की और जब्त पंप सेट उठाकर ले गई. इस दौरान नरेश मीणा पर वन रक्षक के साथ मारपीट करने व पंप सेट जब्ती के दस्तावेज फाड़ने के आरोप भी लगे थे. उसके बाद वन रक्षक प्रदीप सिंह की ओर से नाहरगढ़ थाने में दी गई रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुक़दमा दर्ज किया गया है.
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