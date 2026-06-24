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मेहमानजी गेस्ट में आइने से रखी जाती थी नजर, पुलिस के पहुंचते ही मच गई अफरा-तफरी

सहरसा के मेहमानजी गेस्ट हाउस में कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. महिला समेत 6 को हिरासत में लिया गया है. पढ़ें खबर

POLICE RAID IN SAHARSA
इसी आइने से रखी जाती थी नजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 12:15 PM IST

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सहरसा : बिहार के सहरसा में एक्शन देखने को मिला है. शहर के रिफ्यूजी कॉलोनी चौक स्थित मेहमानजी गेस्ट हाउस में पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है. इस कार्रवाई के बाद रिफ्यूजी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का माहौल है. पुलिस ने एक आईना बरामद किया है. कहा जाता है कि एक शख्स गेस्ट हाउस के अंदर कुर्सी पर बैठकर इसी आईने से देखता था कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है.

गेस्ट हाउस को किया गया सील : सदर थाना और महिला थाना की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद छापेमारी की कार्रवाई की. मामले की गंभीरता को देखते हुए गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है तथा फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को जांच में लगाया गया है. पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल्स, गेस्ट हाउस रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

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गेस्ट हाउस को किया गया सील (ETV Bharat)

दीवार फांदकर भागी लड़कियां : पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है. वहीं कुछ महिलाएं और युवतियां पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गईं, जिनकी पहचान और तलाश की जा रही है.

कई संदिग्ध वस्तुओं को किया गया जब्त : पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में गेस्ट हाउस की एक महिला कर्मी शामिल है. पकड़े गए पांच पुरुषों में दो बैजनाथपुर और तीन दरभंगा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध वस्तुओं को जब्त किया है, जबकि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं.

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गेस्ट हाउस को घेरकर की गई छापेमारी (ETV Bharat)

किराए पर चल रहा था गेस्ट हाउस : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संबंधित भवन कहरा निवासी नारायण झा का है, जिसे पिछले चार-पांच वर्षों से किराए पर देकर गेस्ट हाउस संचालित किया जा रहा था. पुलिस अब कथित नेटवर्क के मुख्य संचालकों और अन्य सहयोगियों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

''गुप्त सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की गई. हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''- आलोक कुमार, सदर एसडीपीओ

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जांच करने पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति मिश्रा ने दावा किया कि गेस्ट हाउस में लंबे समय से अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. उनके अनुसार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच यहां गतिविधियां अधिक संचालित होती थीं. उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और युवतियों को बहला-फुसलाकर इस धंधे में लाया जाता था.

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