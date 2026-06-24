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मेहमानजी गेस्ट में आइने से रखी जाती थी नजर, पुलिस के पहुंचते ही मच गई अफरा-तफरी

सहरसा : बिहार के सहरसा में एक्शन देखने को मिला है. शहर के रिफ्यूजी कॉलोनी चौक स्थित मेहमानजी गेस्ट हाउस में पुलिस ने कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला समेत छह लोगों को हिरासत में लिया है. इस कार्रवाई के बाद रिफ्यूजी कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में चर्चा का माहौल है. पुलिस ने एक आईना बरामद किया है. कहा जाता है कि एक शख्स गेस्ट हाउस के अंदर कुर्सी पर बैठकर इसी आईने से देखता था कहीं पुलिस तो नहीं आ रही है.

गेस्ट हाउस को किया गया सील : सदर थाना और महिला थाना की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के सत्यापन के बाद छापेमारी की कार्रवाई की. मामले की गंभीरता को देखते हुए गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया है तथा फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को जांच में लगाया गया है. पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल्स, गेस्ट हाउस रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों की जांच कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

गेस्ट हाउस को किया गया सील (ETV Bharat)

दीवार फांदकर भागी लड़कियां : पुलिस के अनुसार छापेमारी के दौरान गेस्ट हाउस से आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है. वहीं कुछ महिलाएं और युवतियां पुलिस कार्रवाई की भनक लगते ही पीछे की दीवार फांदकर फरार हो गईं, जिनकी पहचान और तलाश की जा रही है.

कई संदिग्ध वस्तुओं को किया गया जब्त : पुलिस सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों में गेस्ट हाउस की एक महिला कर्मी शामिल है. पकड़े गए पांच पुरुषों में दो बैजनाथपुर और तीन दरभंगा जिले के निवासी बताए जा रहे हैं. छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई संदिग्ध वस्तुओं को जब्त किया है, जबकि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं.