Mehandipur Balaji : हाईवे किनारे 'जहर का गोदाम'...करोड़ों के अवैध मादक पदार्थ पकड़े जाने की सूचना

दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में सोमवार देर रात से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपए के अवैध मादक पदार्थ पकड़े जाने की सूचना सामने आई है. यह कार्रवाई खेड़पहाड़पुर क्षेत्र में चल रही है, जो मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में आता है. एनडीपीएस मामले में यह कार्रवाई की जा रही है, जिसकी सूचना पुलिस द्वारा जल्द दी जाएगी.

दौसा एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद : कार्रवाई का नेतृत्व एजीटीएफ (Anti-Gangster Task Force) और एनटीएफ (Narcotics Task Force) के एडीजी दिनेश एमएन स्वयं कर रहे हैं. मौके पर दौसा जिले के एडिशनल एसपी हेमंत कलाल और मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. पुलिस अधिकारियों ने अभी तक बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन दौसा एसपी सागर राणा ने एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट के तहत कार्रवाई की पुष्टि की है.