Mehandipur Balaji : हाईवे किनारे 'जहर का गोदाम'...करोड़ों के अवैध मादक पदार्थ पकड़े जाने की सूचना
मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में पुलिस की कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. जानिए पूरा मामला...
Published : November 3, 2025 at 9:52 PM IST
दौसा: जिले के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में सोमवार देर रात से शुरू हुई पुलिस कार्रवाई ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. जयपुर पुलिस की स्पेशल टीम और मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करोड़ों रुपए के अवैध मादक पदार्थ पकड़े जाने की सूचना सामने आई है. यह कार्रवाई खेड़पहाड़पुर क्षेत्र में चल रही है, जो मेहंदीपुर बालाजी थाना इलाके में आता है. एनडीपीएस मामले में यह कार्रवाई की जा रही है, जिसकी सूचना पुलिस द्वारा जल्द दी जाएगी.
दौसा एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद : कार्रवाई का नेतृत्व एजीटीएफ (Anti-Gangster Task Force) और एनटीएफ (Narcotics Task Force) के एडीजी दिनेश एमएन स्वयं कर रहे हैं. मौके पर दौसा जिले के एडिशनल एसपी हेमंत कलाल और मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी गौरव प्रधान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं. पुलिस अधिकारियों ने अभी तक बरामदगी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन दौसा एसपी सागर राणा ने एनडीपीएस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) एक्ट के तहत कार्रवाई की पुष्टि की है.
फिलहाल, जांच जारी है और बरामदगी की पूरी जानकारी मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की जाएगी. -सागर राणा, दौसा एसपी.
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि खेड़पहाड़पुर पर हाईवे किनारे एक कच्चे मकान में अवैध मादक पदार्थ का बड़ा जखीरा छिपा कर रखा गया है. इस सूचना के आधार पर जयपुर से स्पेशल पुलिस के जवान और स्थानीय थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दबिश दी. मादक पदार्थ की मात्रा काफी बड़ी है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपये में हो सकती है.
क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई : यह कार्रवाई थाना क्षेत्र में हाल के महीनों में मादक पदार्थों की सबसे बड़ी बरामदगी मानी जा रही है. कार्रवाई में एनडीपीएस एक्ट के तहत कई आरोपियों की गिरफ्तारी की भी संभावना जताई जा रही है.