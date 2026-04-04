ETV Bharat / state

बिहार में पुलिस की एक और बड़ी रेड, 29 लड़के-लड़कियों को किया गिरफ्तार, 7 नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू

अररिया : बिहार में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. पहले रोहतास में मैरिज हॉल पर रेड कर 80 युवक-युवतियों को पकड़ा गया था. अब अररिया में भी कार्रवाई हुई है. एक्शन के बाद हर कोई हैरान रह गया.

अररिया में 29 गिरफ्तार : जिले के फारबिसगंज में पटना से आयी टीम के साथ संयुक्त रूप से अररिया पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाया. पुलिस टीम की छापेमारी से हड़कंप मच गया. पुलिस ने छापेमारी कर 29 लोगों को दबोच लिया. साथ ही नाबालिग बच्चियों को अपराधियों के चंगुल से मुक्त भी कराया.

''सूचना के आधार एक टीम गठित कर यह कार्रवाई की गयी है. छापेमारी कर सात नाबालिग बच्चियों का रेस्क्यू किया गया है. 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें 13 पुरुष और 16 महिलाएं शामिल हैं. सभी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.''- जितेंद्र कुमार, एसपी, अररिया

अररिया एसपी जितेंद्र कुमार (ETV Bharat)

नया सवेरा 2.0 के तहत कार्रवाई : मिली जानकारी के मुताबिक, बिहार पुलिस के कमजोर वर्ग एसपी अमित राणा द्वारा नया सवेरा 2.0 के आलोक में यह कार्रवाई अररिया एसपी जितेंद्र कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम द्वारा की गई. छापेमारी दल में यातायात डीएसपी फखरे आलम, साइबर डीएसपी रजिया सुल्ताना, फारबिसगंज के अपर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार गुप्ता सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी व जवान शामिल थे.