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पलामू में बंद घर में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री, छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे

पलामू: जिले के पांकी थाना अंतर्गत जीरो गांव के बाघमरी में एक बंद घर में अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री चल रही थी. पुलिस की कार्रवाई में शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और डुप्लीकेट शराब को बरामद किया है. जिस घर में पुलिस ने छापेमारी कr है, वह एक कमरे का है और टीन शेड का बना हुआ है.

सूचना के आधार पर की पुलिस ने कार्रवाई

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि जीरो के इलाके में लाला सिंह नामक व्यक्ति के घर में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है. पुलिस इसी सूचना के आलोक में मौके पर पहुंची थी और छापेमारी की. छापेमारी के दौरान अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई. मौके से ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट शराब और भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद हुई है.

छापेमारी को लेकर थाना प्रभारी ने दी जानकारी