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पलामू में बंद घर में चल रही थी अवैध शराब की फैक्ट्री, छापेमारी में चौंकाने वाले खुलासे

पलामू पुलिस ने बंद घर में चल रही अवैध शराब फैक्ट्री में छापेमारी की. मौके से डुप्लीकेट शराब समेत इस्तेमाल होने वाले सामग्री बरामद किए.

PALAMU POLICE RAID
अवैध शराब बनाने की सामग्री बरामद (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 12:54 PM IST

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पलामू: जिले के पांकी थाना अंतर्गत जीरो गांव के बाघमरी में एक बंद घर में अवैध रूप से शराब की फैक्ट्री चल रही थी. पुलिस की कार्रवाई में शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई है. पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री और डुप्लीकेट शराब को बरामद किया है. जिस घर में पुलिस ने छापेमारी कr है, वह एक कमरे का है और टीन शेड का बना हुआ है.

सूचना के आधार पर की पुलिस ने कार्रवाई

दरअसल, पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि जीरो के इलाके में लाला सिंह नामक व्यक्ति के घर में अवैध शराब का कारोबार हो रहा है. पुलिस इसी सूचना के आलोक में मौके पर पहुंची थी और छापेमारी की. छापेमारी के दौरान अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई. मौके से ब्रांडेड कंपनियों के डुप्लीकेट शराब और भारी मात्रा में स्प्रिट बरामद हुई है.

छापेमारी को लेकर थाना प्रभारी ने दी जानकारी

शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले भारी मात्रा में अन्य सामग्री को भी बरामद किया गया है. पुलिस ने मौके से 250 लीटर अवैध स्प्रिट, 1940 पीस अवैध लेबल को बरामद किया है. पांकी के थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अवैध शराब की फैक्ट्री एक कमरे में चल रही थी. थाना प्रभारी ने कहा कि मौके से तस्कर फरार है, उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा. बता दें कि पलामू के पांकी में पहले भी अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ी गई थी.

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अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा
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