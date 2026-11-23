जयपुर में शराब-कबाब के अवैध अड्डों पर दबिश, 50 से ज्यादा लोग डिटेन
करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास कार्रवाई. इसी इलाके में हुई थी हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या.
Published : November 23, 2026 at 1:41 PM IST
जयपुर: राजधानी जयपुर में ढाबों की आड़ में अवैध रूप से शराब पिलाने और मीट परोसने के अड्डे चल रहे हैं. ऐसे ही कुछ ठिकानों को चिह्नित कर जयपुर पुलिस ने शराब और मीट के अवैध ठिकानों पर दबिश दी, जहां से 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. इनको आगामी कार्रवाई के लिए करधनी थाना पुलिस को सौंपा है. पुलिस की यह कार्रवाई करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास हुई है. इसी इलाके में कुछ दिन पहले बदमाशों ने जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी.
आसपास रहने वालों का घर से निकलना दुश्वार: जयपुर के स्पेशल कमिश्नर (ऑपरेशंस) ओमप्रकाश ने बताया कि कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) की टीम ने पुलिस लाइन और करधनी थाने के सहयोग से करधनी इलाके में रावण गेट के पास कई ठिकानों पर दबिश दी. करीब 50 पुलिसकर्मियों की टीम ने ऐसे ठिकानों पर दबिश दी, जहां अवैध रूप से शराब और मीट परोसा जा रहा था. उनका कहना है कि रिहायशी इलाके में इस तरह की गतिविधियों से आमजन का रात के समय बाहर निकलना दुश्वार हो रहा था. ऐसे में असामाजिक तत्वों को सबक सिखाने के लिए यह एक्शन लिया गया.
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शहर के अन्य इलाकों में भी होगा एक्शन: उन्होंने बताया कि शहर में अन्य इलाकों में भी ऐसे ठिकानों को चिह्नित किया जा रहा है, जहां अवैध रूप से गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है. ऐसे ठिकानों को चिह्नित कर पुलिस दबिश देने की कवायद में जुटी है. उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियों से आमजन को असुविधा हो रही है. वहीं, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होने से शांति और कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा रहता है. ऐसे में शहर में अवैध रूप से शराब और मीट परोसने के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.
11 नवंबर को हुई थी हिस्ट्रीशीटर की हत्या: करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास 11 नवंबर की रात को हमलावरों ने जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी और उसके तीन साथियों को गिरफ्तार कर लिया था. पड़ताल में सामने आया कि अनीश गोलिया ने अपने पिता की हत्या की बदला लेने के लिए अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया.
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