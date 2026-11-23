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जयपुर में शराब-कबाब के अवैध अड्डों पर दबिश, 50 से ज्यादा लोग डिटेन

पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी जयपुर में ढाबों की आड़ में अवैध रूप से शराब पिलाने और मीट परोसने के अड्डे चल रहे हैं. ऐसे ही कुछ ठिकानों को चिह्नित कर जयपुर पुलिस ने शराब और मीट के अवैध ठिकानों पर दबिश दी, जहां से 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. इनको आगामी कार्रवाई के लिए करधनी थाना पुलिस को सौंपा है. पुलिस की यह कार्रवाई करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास हुई है. इसी इलाके में कुछ दिन पहले बदमाशों ने जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी थी.