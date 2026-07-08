ETV Bharat / state

रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता, अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियार के साथ दंपती गिरफ्तार

रामगढ़ पुलिस ने छापेमारी करते हुए अर्धनिर्मित हथियार के साथ एक दंपती को गिरफ्तार किया है.

POLICE RAID AGAINST ILLEGAL WEAPON
खंडहर घर में चलता था अवैध मिनी गन फैक्ट्री (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 12:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पंचायत भवन के पीछे दिनेश विश्वकर्मा के घर में संचालित एक कथित मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं.

पुलिस ने इस मामले में दिनेश विश्वकर्मा और उनकी पत्नी नूतन देवी को गिरफ्तार किया है. तलाशी के दौरान घर से तीन अर्धनिर्मित पिस्टल, नौ मैगजीन स्प्रिंग, लेथ मशीन, वेल्डिंग मशीन और हथियार निर्माण में प्रयुक्त कई अन्य उपकरण और सामग्री बरामद की है. बरामद अर्धनिर्मित पिस्टलों में 'Made in Japan' अंकित मिला. पुलिस इसकी जांच कर रही है.

जानकारी देते स्थानीय और संवाददाता (ईटीवी भारत)

सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त घर में अवैध रूप से हथियार तैयार किए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर भुरकुंडा थाना पुलिस ने छापेमारी की और मौके से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया. इधर पुलिस ने सौंदा क्षेत्र से दिनेश विश्वकर्मा के भाई अनिल विश्वकर्मा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. साथ ही तैयार हथियारों की आपूर्ति कहां की जाती थी.

वहीं स्थानीय फुलेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने दिनेश विश्वकर्मा के घर में छापेमारी की है. यहां से कई अर्धनिर्मित पिस्तौल और बनाने के सामान जब्त किए गए हैं. सभी जब्त सामानों को पुलिस अपने साथ ले गई है. फुलेंद्र ने कहा कि वे लोग करीब 10 सालों के आसपास से इस इलाके में रह रहे थे. वे लोग लोहार का काम करते थे.

Police raid against illegal weapon
बरामद हथियार बनाने का सामान (ईटीवी भारत)

एसपी और थाना प्रभारी ने दी जानकारी

रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुणायत ने बताया कि भुरकुंडा थाना क्षेत्र में छापेमारी हुई है. जहां से अर्धनिर्मित पिस्तौल और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. वहीं, भुरकुंडा थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि एक दंपती को पकड़ा है, जो मूल रूप से नवादा (लेसरीगंज) के रहने वाले हैं. तीन अर्धनिर्मित हथियार और हथियार बनाने के सामान बरामद कर जांच जारी है. बरामद हथियारों और उपकरणों की फोरेंसिक जांच कराने के साथ-साथ अवैध हथियार निर्माण गिरोह के नेटवर्क की भी गहन जांच कर रही है.

ये भी पढ़ें: रामगढ़ के भुरकुंडा रेलवे गुड्स साइडिंग में फायरिंग करने वाले 6 अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद

रामगढ़ पुलिस का 'ऑपरेशन क्लीन': कार्रवाई में पकड़ा गया प्रिंस खान गैंग का शूटर

पुलिस मुठभेड़ में प्रिंस खान गैंग के गुर्गे को लगी गोली, हथियारों का जखीरा बरामद

TAGGED:

अवैध मिनी गन फैक्ट्री
अर्धनिर्मित हथियार बरामद
अवैध हथियार के खिलाफ छापेमारी
RAMGARH
POLICE RAID AGAINST ILLEGAL WEAPON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.