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रामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता, अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, हथियार के साथ दंपती गिरफ्तार

रामगढ़: जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पंचायत भवन के पीछे दिनेश विश्वकर्मा के घर में संचालित एक कथित मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं.

पुलिस ने इस मामले में दिनेश विश्वकर्मा और उनकी पत्नी नूतन देवी को गिरफ्तार किया है. तलाशी के दौरान घर से तीन अर्धनिर्मित पिस्टल, नौ मैगजीन स्प्रिंग, लेथ मशीन, वेल्डिंग मशीन और हथियार निर्माण में प्रयुक्त कई अन्य उपकरण और सामग्री बरामद की है. बरामद अर्धनिर्मित पिस्टलों में 'Made in Japan' अंकित मिला. पुलिस इसकी जांच कर रही है.

जानकारी देते स्थानीय और संवाददाता (ईटीवी भारत)

सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त घर में अवैध रूप से हथियार तैयार किए जा रहे हैं. सूचना के आधार पर भुरकुंडा थाना पुलिस ने छापेमारी की और मौके से मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया. इधर पुलिस ने सौंदा क्षेत्र से दिनेश विश्वकर्मा के भाई अनिल विश्वकर्मा को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस अवैध नेटवर्क से और कौन-कौन लोग जुड़े हैं. साथ ही तैयार हथियारों की आपूर्ति कहां की जाती थी.