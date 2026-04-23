बिहार में नेपाल सीमा से सटे रक्सौल में पुलिस की छापेमारी, 43 लाख रुपये और 2.5 लाख नेपाली नोट बरामद
रक्सौल में पुलिस ने सट्टेबाजी के अड्डे पर छापा मारा है. मौके से 43 लाख भारतीय रुपये और 2.5 लाख नेपाली नोट बरामद, एक गिरफ्तार.
Published : April 23, 2026 at 10:58 AM IST
रक्सौल: बिहार के मोतिहारी जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार रात अवैध सट्टेबाजी के एक बड़े काउंटर पर छापा मारा है. रेलवे ढाला के पास संचालित इस सटही काउंटर से पुलिस को 43 लाख 45 हजार भारतीय रुपये और करीब ढाई लाख नेपाली रुपये बरामद हुए. मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायतों और गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जो सीमा क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हुई.
लाखों में भारतीय और नेपाली रुपये जब्त: पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान आरोपी सोनू कुमार विभिन्न मूल्य के नोटों को गिन रहा था. उसके कब्जे से कुल 43,45,000 भारतीय रुपये और लगभग 2,50,000 नेपाली रुपये बरामद किए गए. साथ ही सट्टेबाजी से जुड़े कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। बरामद राशि को अवैध सट्टे की कमाई का हिस्सा माना जा रहा है.
लंबे समय से चला रहा था धंधा: गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रक्सौल के छोटा डुमरिया टोला निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में सोनू ने बताया कि "वह नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में लंबे समय से हुंडी और सट्टेबाजी का कारोबार चला रहा था." नेपाली मुद्रा की मौजूदगी से पता चलता है कि यह कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था.
नेपाल के विभिन्न जिलों से जुड़ा था कारोबार: पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू कुमार का यह अवैध धंधा नेपाल के विभिन्न जिलों से जुड़ा हुआ था. भारतीय रुपये के साथ नेपाली मुद्रा का लेन-देन इस बात का संकेत है कि सट्टेबाजी का नेटवर्क सीमा पार तक सक्रिय था. पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुट गई है.
रक्सौल थाना प्रभारी हेमंत सिंह ने दी जानकारी: रक्सौल थाना प्रभारी हेमंत सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना मिलने पर टीम ने चुपचाप निगरानी की और रात करीब 9 बजे अचानक छापा मारा. आरोपी पुलिस की मौजूदगी में नोट गिनते हुए पकड़ा गया. मामले को आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिया गया है, जहां से आगे की गहन जांच की जाएगी.
"गुप्त सूचना मिली थी कि रेलवे ढाला के पास एक काउंटर पर बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी हो रही है. टीम ने चुपचाप निगरानी की और रात करीब 9 बजे छापा मारा. आरोपी नोटों को गिन रहा था जब पुलिस पहुंची. कुल 43,45,000 भारतीय रुपये, जबकि नेपाली करैंसी करीब 2,50,000 के आसपास जब्त की है. यह राशि अवैध सट्टे की कमाई का हिस्सा मानी जा रही है."-हेमंत सिंह, रक्सौल थाना प्रभारी
आरोपी का आपराधिक इतिहास: सोनू कुमार का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है. पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ पहले भी जुआ और चोरी से संबंधित मामले दर्ज हैं. पुलिस अब उसके अन्य साथियों और गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है. रक्सौल नेपाल सीमा पर स्थित होने के कारण यहां अवैध जुआ और सट्टेबाजी की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं. पुलिस का कहना है कि सीमा क्षेत्र में अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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