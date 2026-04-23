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बिहार में नेपाल सीमा से सटे रक्सौल में पुलिस की छापेमारी, 43 लाख रुपये और 2.5 लाख नेपाली नोट बरामद

रक्सौल: बिहार के मोतिहारी जिले के रक्सौल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार रात अवैध सट्टेबाजी के एक बड़े काउंटर पर छापा मारा है. रेलवे ढाला के पास संचालित इस सटही काउंटर से पुलिस को 43 लाख 45 हजार भारतीय रुपये और करीब ढाई लाख नेपाली रुपये बरामद हुए. मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. यह कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायतों और गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जो सीमा क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबार को रोकने में महत्वपूर्ण साबित हुई.

लाखों में भारतीय और नेपाली रुपये जब्त: पुलिस के अनुसार, छापेमारी के दौरान आरोपी सोनू कुमार विभिन्न मूल्य के नोटों को गिन रहा था. उसके कब्जे से कुल 43,45,000 भारतीय रुपये और लगभग 2,50,000 नेपाली रुपये बरामद किए गए. साथ ही सट्टेबाजी से जुड़े कुछ दस्तावेज और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। बरामद राशि को अवैध सट्टे की कमाई का हिस्सा माना जा रहा है.

सट्टेबाजी के अड्डे पर पुलिस का छापा (ETV Bharat)

लंबे समय से चला रहा था धंधा: गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रक्सौल के छोटा डुमरिया टोला निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है. प्रारंभिक पूछताछ में सोनू ने बताया कि "वह नेपाल सीमा से सटे इस इलाके में लंबे समय से हुंडी और सट्टेबाजी का कारोबार चला रहा था." नेपाली मुद्रा की मौजूदगी से पता चलता है कि यह कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था.

नेपाल के विभिन्न जिलों से जुड़ा था कारोबार: पुलिस जांच में सामने आया कि सोनू कुमार का यह अवैध धंधा नेपाल के विभिन्न जिलों से जुड़ा हुआ था. भारतीय रुपये के साथ नेपाली मुद्रा का लेन-देन इस बात का संकेत है कि सट्टेबाजी का नेटवर्क सीमा पार तक सक्रिय था. पुलिस अब इसके पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुट गई है.