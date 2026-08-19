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कुरुक्षेत्र के होटल में पुलिस की छापेमारी, 6 युवतियों और 4 युवकों समेत 10 गिरफ्तार

​कुरुक्षेत्र: धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के किरमच रोड पर स्थित होटलों में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस रेड के दौरान पुलिस ने 'हरियाणा होटल' से 6 युवतियों और 4 युवकों को काबू किया. अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे इलाके और आसपास के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया.

होटलों में दबिश : लंबे समय से किरमच रोड स्थित होटलों में देह व्यापार व अन्य अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें पुलिस प्रशासन को मिल रही थीं. इन शिकायतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम ने एक विशेष रणनीति के तहत क्षेत्र के कई होटलों में एक साथ दबिश दी. इसी दौरान हरियाणा होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौजूद 6 लड़कियों और 4 युवकों को मौके से हिरासत में लिया गया.

कुरुक्षेत्र के होटल में पुलिस की छापेमारी (ETV Bharat)

10 लोगों से पूछताछ जारी : मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी सिद्धार्थ ने बताया कि इलाके में अवैध धंधे चलने की निरंतर सूचनाएं मिल रही थीं, जिसके आधार पर ये छापेमारी की गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. फिलहाल पुलिस सभी 10 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और होटल के रिकॉर्ड, रजिस्टर व मालिकों की भूमिका की भी गहनता से जांच की जा रही है.