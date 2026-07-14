महासमुंद में चंडी मंदिर की पहाड़ी पर पुलिस का छापा, जुए के अड्डे से 12 जुआरी गिरफ्तार
पुलिस ने 20.35 लाख की संपत्ति जब्त की है. एक हफ्ते के भीतर पुलिस ने चौथी बड़ी कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 8:22 PM IST
महासमुंद: जिले के बागबाहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम घुचापाली स्थित चंडी मंदिर के पीछे जंगल में संचालित जुए के बड़े अड्डे पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए.
महासमुंद पुलिस ने लाखों का सामान बरामद किया
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3,60,100 रुपये नकद, 14 मोबाइल फोन, 2 कार, 5 दोपहिया वाहन, 52 पत्ती ताश, दरी और सीएफएल बल्ब सहित कुल 20,35,100 रुपये की संपत्ति जब्त की है. पुलिस के मुताबिक 13 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली थी, कि घुचापाली स्थित चंडी मंदिर के पीछे पहाड़ी पर जंगल में कुछ लोग "काट-पत्ती" नामक जुआ खेल रहे हैं. सूचना की पुष्टि के बाद बागबाहरा पुलिस ने देर रात घेराबंदी कर छापेमारी की और मौके से 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 112 (छोटे संगठित अपराध) के तहत मामला दर्ज किया गया है. सभी गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, जबकि फरार चार आरोपियों की तलाश जारी है.
पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर यह चौथी जुआ रेड है. इन चार कार्रवाइयों में अब तक 26 जुआरियों को जेल भेजा जा चुका है और 3,75,910 रुपये नकद सहित कुल 34.21 लाख रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है.
जब्त सामग्री
₹3,60,100 नकद
14 मोबाइल फोन
2 कार
5 दोपहिया वाहन (4 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी)
52 पत्ती ताश के 9 बंडल
1 दरी व 1 सीएफएल बल्ब
कुल जब्ती: ₹20,35,100