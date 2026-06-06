रांची के डोरंडा में चल रहा था जुआ का अड्डा, छापेमारी में दस गिरफ्तार
रांची में पुलिस ने जुए के अड्डे का भंडाफोड़ किया है.
Published : June 6, 2026 at 11:54 PM IST
रांचीः राजधानी की पुलिस ने अवैध रूप से जुआ खेलने वालों के खिलाफ शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने रांची के डोरंडा में छापेमारी कर एक साथ 10 को गिरफ्तार किया है. सभी जुआ खेल रहे थे.
क्या है पूरा मामला
रांची के डोरंडा थाना की पुलिस ने कुसई कॉलोनी स्थित अर्ध निर्मित मकान में छापेमारी कर जुआ खेलते हुए दस लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में उत्तम महतो, बिट्टू तिर्की, अजय तिर्की, विजय तिर्की, राहुल कच्छप, जेवियर लकड़ा, शुभम कुमार, प्रवीण कुमार, अवधेश पांडेय और संजीत कुमार राम शामिल है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 53 हजार कैश के अलावा ताश की पत्ती बरामद की है.
एसएसपी की सूचना पर कार्रवाई
रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि रांची एसएसपी राकेश रंजन को कुसई कॉलोनी में जुआ खेलने की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके बाद डोरंडा पुलिस की टीम ने कुसई कॉलोनी स्थित अर्ध निर्मित मकान में शुक्रवार की रात छापेमारी की. इस दौरान पुलिस को देखकर जुआ खेल रहे सभी युवक भागने लगे और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया, भागने के क्रम में आरोपी संजीत कुमार राम जमीन पर गिर गया, उसका सिर भी फट गया. हालांकि पुलिस की टीम उसे अस्पताल ले गई. इलाज कराने के बाद सभी आरोपियों को शनिवार को जेल भेज दिया गया.
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