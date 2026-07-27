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सिवान में हिंसा के बाद बड़ी कार्रवाई, फायरिंग करने वाला जवान सस्पेंड, आज भी इंटरनेट बंद

सिवान में नीट लीक विरोध में हिंसा के बाद 200 से ज्यादा गिरफ्तार, पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा के घर छापेमारी. पढ़ें खबर-

NEET student protest violence
सिवान में नीट लीक विरोध में हिंसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 8:15 AM IST

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सिवान: बिहार के सिवान में 25 जुलाई को नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हुआ था. जिसके बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाी करते हुए फायरिंग करने वाले जवान अभिषेक पटेल को सस्पेंड कर दिया है.

सिवान AK-47 फायरिंग विवाद: 25 जुलाई को सिवान में बिहार बंद और नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई थी. प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसमें सिवान के एसपी पूरण कुमार झा सहित कई पुलिसकर्मी घायल हुए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग की थी.

दो प्रदर्शनकारियों को गोली लगी: प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प में कई राउंड गोलियां चलीं, जिसमें दो प्रदर्शनकारियों को गोली लगी थी. वहीं सिवान एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है. प्रदर्शन के दौरान पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आईं.

तेजस्वी का दावा-AK-47 से फायरिंग: इस दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पुलिसकर्मी आधुनिक हथियार लिए दिखाई दिया. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की गई है. सूत्रों के बाद जवान को सस्पेंड कर दिया गया है. हालांकि पुलिस द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई.

प्रशासन का सख्त एक्शन, 200 से अधिक गिरफ्तार: बवाल के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है. हिंसा और बिहार बंद के दौरान हुई घटनाओं में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने 2,500 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं.

24 घंटे इंटरनेट सेवा बंद: हिंसा को नियंत्रित करने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जिले में 24 घंटे इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गईं. प्रशासन का कहना है कि हालात पर नजर रखी जा रही है और कानून-व्यवस्था बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.

माले पूर्व विधायक के घर छापेमारी: सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के खलवा गांव में माले के पूर्व विधायक अमरजीत कुशवाहा के आवास पर देर रात पुलिस ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान उनके सरकारी गार्ड और भांजे को पुलिस अपने साथ ले गई. इस कार्रवाई को लेकर अभी पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

विधायक की पत्नी का गंभीर आरोप: पूर्व विधायक की पत्नी ने आरोप लगाया है कि रात करीब 1 बजे भारी संख्या में पुलिस पहुंची और पूरे घर को तहस-नहस कर दिया. अलमारी की तलाशी के दौरान कुछ नकदी और गहने भी गायब हो गए. उन्होंने बताया कि पुलिस ने उनके भांजे और सुरक्षा गार्ड को भी हिरासत में ले लिया.

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद कुछ शांति: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारी कुछ हद तक शांत हो गए थे लेकिन इसके बावजूद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. जिले में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और प्रशासन स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहा है.

पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवाल: पूरी घटना में पुलिस की कार्रवाई और छापेमारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. पुलिस फिलहाल मामले पर कोई बयान देने से बच रही है. आधिकारिक जानकारी सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल सिवान में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

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