बिहार में RJD विधायक ओसामा शहाब के ठिकानों पर पुलिस की रेड, कई थानों की टीम ने की घेराबंदी
सिवान में पुलिस ने आरजेडी विधायक ओसामा शहाब के आवास पर छापेमारी की. डीआईजी-एसपी के नेतृत्व में घेराबंदी कर तलाशी ली गई. पढ़ें खबर-
Published : May 4, 2026 at 12:10 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान जिले में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब रघुनाथपुर से राजद विधायक ओसामा शहाब के आवास पर पुलिस ने अचानक छापेमारी कर दी. यह कार्रवाई शहर के चर्चित नया किला इलाके में स्थित उस आवास पर की गई, जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का भी निवास रहा है. भारी पुलिस बल की मौजूदगी और इलाके की घेराबंदी से आसपास के लोगों में दहशत और कौतूहल दोनों का माहौल देखा गया.
सुबह-सुबह पुलिस की रोड: सुबह के समय ही पुलिस की कई गाड़ियां नया किला इलाके में पहुंची. देखते ही देखते पूरे इलाके को पुलिस ने अपने नियंत्रण में ले लिया. किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश और निकास पर नजर रखी गई. छापेमारी का नेतृत्व सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार और सीवान के पुलिस अधीक्षक पूरण कुमार झा कर रहे थे. उनके साथ जिले के विभिन्न थानों की पुलिस टीम, विशेष बल और तकनीकी इकाइयां भी मौजूद रही.
बारीकी से की गई तलाशी: पुलिस ने घर के अंदर और आसपास के हिस्सों की बारीकी से तलाशी ली. सूत्रों की मानें तो इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी जांच की गई, हालांकि आधिकारिक तौर पर इस संबंध में कोई पुष्टि नहीं की गई है. छापेमारी की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरे घटनाक्रम को देखने के लिए भीड़ जमा हो गई.
डीआईजी का बयान: जानकारी के अनुसार, विधायक ओसामा शहाब के खिलाफ पिछले एक महीने के भीतर दो अलग-अलग थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि यह मामला महादेवा थाने का है, जिसमें एक डॉक्टर की जमीन पर रंगदारी के जरिए कब्जा करने का आरोप लगाया गया है. एफआईआर दर्ज होने के बाद कोर्ट से वारंट प्राप्त कर पुलिस ने कार्रवाई की. विधायक ओसामा शहाब के दो ठिकानों पर छापेमारी की गई है और फिलहाल आगे की जांच व कार्रवाई जारी है.
"मामला महादेवा थाने का है, जहां एक डॉक्टर की जमान पर रंगदारी से कब्जा करने का आरोप है. कोर्ट से वारंट लेने के बाद कार्रवाई की गई है. दो जगहों पर छापेमारी हुई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है."- नीलेश कुमार, सारण डीआईजी
क्या है मामला?: पहला मामला एम. नगर हसनपुरा थाना क्षेत्र में चंदन सिंह द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें विधायक पर जान से मारने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया गया है. वहीं दूसरा मामला महादेव थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर दंपति द्वारा दर्ज कराया गया, जिसमें जमीन विवाद और दबाव बनाने के आरोप शामिल हैं. इन मामलों के बाद पुलिस ने जांच तेज करते हुए यह छापेमारी की.
राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज: स्थानीय प्रशासन का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव और चर्चा का माहौल बना हुआ है. राजनीतिक गलियारों में भी इस कार्रवाई को लेकर हलचल तेज हो गई है. राजद खेमे की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. आने वाले समय में इस मामले को लेकर और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.
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