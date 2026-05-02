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स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक काम, 8 युवतियां, तीन युवक पकड़े

बीकानेर : शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापा मारकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. कोटगेट SHO धीरेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार पुलिस को लंबे समय से उस स्पा सेंटर में संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं. शनिवार को सादा वर्दी में पुलिस ने निगरानी की और कालिका टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया. छापेमारी के दौरान पुलिस को मौके से कई युवक-युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में मिले, जिन्हें हिरासत में लेकर थाने लाया गया है. प्रारंभिक जांच में अनैतिक गतिविधियों की आशंका जताई जा रही है.

आठ युवतियां तीन युवक पकड़े : पुलिस ने स्पा सेंटर संचालक से भी पूछताछ शुरू कर दी है और लाइसेंस व अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है. कार्रवाई के दौरान मौके से कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद होने की सूचना है. हालांकि, पुलिस ने अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है. कोटगेट थानाधिकारी शेखावत ने बताया कि सेंटर से आठ युवतियों को पकड़ा है, जो दिल्ली, हनुमानगढ़, गंगानगर अलग-अलग जगह की रहने वाली हैं. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और आसपास के स्पा सेंटर भी जांच के दायरे में आ सकते हैं.