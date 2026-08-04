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आगरा में ऑनर किलिंग का मामला; आरोपी पिता ने पुलिस पुछताछ में किये चौंकाने वाले खुलासे, कोर्ट मैरिज करने पर घोंटा था गला

आगरा : जिले के थाना जैतपुर में बेटी के कोर्ट मैरिज करने पर उसकी हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है. दावा है कि आरोपी पिता ने गहरी नींद में सो रही बेटी का रस्सी और दुपट्टे से गला घोंटा था. बेटी की चीख घर से बाहर न जाए इसलिए मां ने उसका मुंह दबाया था. पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता ने कई चौंकाने वाले खुलासा किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मृतका की मां को भी आरोपी बनाया है.

डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि आरोपी विमल शर्मा को रिमांड पर लेकर मंगलवार को पूछताछ की गई. जिसमें उसने कई अहम जानकारी दी है. जिसके आधार पर ही इस मामले में मृतका की मां को भी मुकदमे में आरोपी बनाया है. उसकी तलाश की जा रही है.

उन्होंने कहा कि आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि मैंने बेटी अंकिता को समझाया था कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है. कोर्ट मैरिज करके तुमने सही नहीं किया. उससे नाता तोड़ दो. हम इस शादी को नहीं मानते हैं. इस पर बेटी अंकिता ने कहा कि कोर्ट मैरिज की है, मैं उसे नहीं भूल सकती हूं. मैं बालिग हूं. आरोपी ने बताया कि इसके बाद से ही परिवार में कलह होने लगी. बेटी को बहुत समझाया था. मगर, वो मान नहीं रही थी. बेटी के कोर्ट मैरिज करने से मेरी बदनामी हो रही थी.









आरोपी ने पूछताछ में एसीपी बाह जितेंद्र कुमार और पुलिस टीम को बताया कि बेटी की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी. कई बार उसे मारने का प्रयास किया. मगर, बात नहीं बनी. बेटी की हत्या की योजना पत्नी संग बनाई थी. इसलिए, बेटे को उसके दोस्त के घर भेज दिया था. आरोपी ने बताया कि दो अगस्त की रात जब बेटी सो रही थी, तभी हम दोनों उसके कमरे में गए.