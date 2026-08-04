आगरा में ऑनर किलिंग का मामला; आरोपी पिता ने पुलिस पुछताछ में किये चौंकाने वाले खुलासे, कोर्ट मैरिज करने पर घोंटा था गला
डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि आरोपी विमल शर्मा को रिमांड पर लेकर मंगलवार को पूछताछ की गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 11:00 PM IST
आगरा : जिले के थाना जैतपुर में बेटी के कोर्ट मैरिज करने पर उसकी हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है. दावा है कि आरोपी पिता ने गहरी नींद में सो रही बेटी का रस्सी और दुपट्टे से गला घोंटा था. बेटी की चीख घर से बाहर न जाए इसलिए मां ने उसका मुंह दबाया था. पुलिस की पूछताछ में आरोपी पिता ने कई चौंकाने वाले खुलासा किए हैं. जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मृतका की मां को भी आरोपी बनाया है.
डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि आरोपी विमल शर्मा को रिमांड पर लेकर मंगलवार को पूछताछ की गई. जिसमें उसने कई अहम जानकारी दी है. जिसके आधार पर ही इस मामले में मृतका की मां को भी मुकदमे में आरोपी बनाया है. उसकी तलाश की जा रही है.
उन्होंने कहा कि आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि मैंने बेटी अंकिता को समझाया था कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता है. कोर्ट मैरिज करके तुमने सही नहीं किया. उससे नाता तोड़ दो. हम इस शादी को नहीं मानते हैं. इस पर बेटी अंकिता ने कहा कि कोर्ट मैरिज की है, मैं उसे नहीं भूल सकती हूं. मैं बालिग हूं. आरोपी ने बताया कि इसके बाद से ही परिवार में कलह होने लगी. बेटी को बहुत समझाया था. मगर, वो मान नहीं रही थी. बेटी के कोर्ट मैरिज करने से मेरी बदनामी हो रही थी.
आरोपी ने पूछताछ में एसीपी बाह जितेंद्र कुमार और पुलिस टीम को बताया कि बेटी की हत्या की योजना पहले ही बना ली थी. कई बार उसे मारने का प्रयास किया. मगर, बात नहीं बनी. बेटी की हत्या की योजना पत्नी संग बनाई थी. इसलिए, बेटे को उसके दोस्त के घर भेज दिया था. आरोपी ने बताया कि दो अगस्त की रात जब बेटी सो रही थी, तभी हम दोनों उसके कमरे में गए.
आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी ने सोते में ही बेटी के दोनों हाथ पकड़ लिए. आरोपी ने बताया कि उसने गले में रस्सी और दुपट्टा कसना शुरू कर दिया. बेटी के चीखने पर पत्नी ने उसका मुंह दबा दिया. उसकी मौत के बाद पत्नी को घर से भगा दिया और वह कमरे में बैठा रहा. आरोपी विमल शर्मा का कबूलनामा सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी. वह होनहार थी, जिससे उस पर बहुत गर्व था. बेटी की सरकारी नौकरी के लिए उसे तैयारी करा रहा था. बेटी के कोर्ट मैरिज करने की जानकारी हुई तो पूरा परिवार हैरान रह गया था. बेटी को समझया तो वह सुन नहीं रही थी. उसकी हत्या की योजना बनाई तो पहले अपनी भैंस बेची, भूसा भी बेच दिया. सोमवार को बेटी को रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा देने आगरा जाना था. मगर, उसके परीक्षा देने से पहले ही उसकी हत्या कर दी.
दोनों फरवरी माह में कोर्ट मैरिज की थी : बता दें कि मूलरूप फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र स्थित गांव सहसपुर निवासी विमल शर्मा करीब 15 साल से जैतपुर में परिवार सहित किराए पर रहते हैं. विमल शर्मा के परिवार में पत्नी, बेटा और बेटी थी. विमल शर्मा की बेटी अंकिता (22) का अमित पचौरी नाम के युवक से प्रेम संबंध था.
जैतपुर के महाविद्यालय से दोनों ने एक साथ बीए की पढ़ाई की थी. दोनों ने फरवरी 2026 को कोर्ट मैरिज कर ली थी. इसके बाद अंकिता अपने पिता और मां के साथ ही रह रही थी. युवक ने कोर्ट मैरिज के करीब दो माह बाद फेसबुक पर एक पोस्ट करके शादी करने की जानकारी दी थी, जिसके बाद परिवार को जानकारी हुई.
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