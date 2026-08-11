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देहरादून में फरार कांग्रेस नेता समेत अन्य के घर बजा मुनादी का ढोल, पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, जानिए क्यों?

देहरादून में पुलिस ने ढोल बजाते हुए फरार आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, कांग्रेसी नेता और उसके बेटे समेत भू-माफियाओं की खोली पोल

POLICE PASTE NOTICE ON HOUSE
ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 11, 2026 at 10:08 PM IST

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देहरादून: भू-माफियाओं और भूमि धोखाधड़ी के मामलों में फरार आरोपियों के खिलाफ दून पुलिस ने सख्त रुख अपना रही है. इसी कड़ी में रायपुर थाना पुलिस ने भूमि धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता और उसके बेटे समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई. पुलिस ने आरोपियों के घरों और आसपास के प्रमुख स्थानों पर न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा के नोटिस भी चस्पा किए.

क्या है मामला? पुलिस के मुताबिक, भानु प्रकाश भट्ट निवासी बनगांव हाल निवास केसर वाला ने थाना रायपुर में एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता सूरत सिंह नेगी, बेटा हर्षवर्धन नेगी और मोहित पुरी ने मजरा जॉलियो में सवा बीघा भूमि के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे एवं अन्य लोगों को बेचने का प्रयास किया. वो भूमि पर केयरटेकर के तौर पर काम करते हैं.

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भूमि धोखाधड़ी के मामले में फरार आरोपियों के घर मुनादी (फोटो सोर्स- Police)

आरोप है कि इन लोगों ने भूमि पर लगी तारबाड़ को क्षतिग्रस्त किया और अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया. इस दौरान पीड़ित के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है. इस मामले में रायपुर थाने में बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2), 351(2) और 352 में मुकदमा दर्ज किया गया.

NBW के बाद भी फरार चल रहे आरोपी: मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए, लेकिन लगातार फरार चलने की वजह से वो पुलिस के हाथ नहीं लग पाए.

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नोटिस चस्पा करती पुलिस (फोटो सोर्स- Police)

ऐसे में पुलिस ने न्यायालय से तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) हासिल किया और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी. इसके बावजूद आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे. इसके बाद न्यायालय से बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा की कार्रवाई के आदेश हासिल किए.

ढोल-नगाड़ों के साथ कराई गई मुनादी: न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मंगलवार यानी 11 अगस्त को रायपुर पुलिस तीनों फरार आरोपियों के निवास स्थानों पर पहुंची. पुलिस ने उनके घरों और आसपास के सार्वजनिक स्थानों, प्रमुख चौराहों पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई.

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नोटिस चिपकाते पुलिसकर्मी (फोटो सोर्स- Police)

पुलिस ने आरोपियों के मकान के मुख्य गेट और मोहल्ले के प्रमुख स्थानों पर न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा के नोटिस चस्पा किए. मुनादी के दौरान आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश होने की जानकारी दी गई. साथ ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई.

"भूमि धोखाधड़ी के मामले में सूरत सिंह नेगी, हर्षवर्धन सिंह और मोहित कुमार की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. आज उनके आवास और सार्वजनिक स्थानों पर नोटिस चस्पा किया गया है."- संजीत कुमार, रायपुर थाना प्रभारी

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