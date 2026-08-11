ETV Bharat / state

देहरादून में फरार कांग्रेस नेता समेत अन्य के घर बजा मुनादी का ढोल, पुलिस ने चस्पा किया नोटिस, जानिए क्यों?

ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी ( फोटो सोर्स- Police )