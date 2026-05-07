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पलामू पुलिस का संवाद कार्यक्रम: जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से होगी शुरुआत

पलामू में पुलिस विभिन्न सामाजिक संगठन और अलग-अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के साथ संवाद करेगी.

Police Public Interaction Program in Palamu
कपिल चौधरी, एसपी, पलामू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
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पलामू: जिला पुलिस अलग-अलग सामाजिक संगठन और अलग-अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगी. शुरुआत में जिला स्तर पर होगा बाद में इस संवाद कार्यक्रम को पुलिस अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा.

समाज कार्यक्रम में पुलिस अलग-अलग सामाजिक संगठन और अलग-अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों का सुझाव आमंत्रित करेगी. संवाद कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह आयोजित होगा और इसकी सूचना लोगों को पहले दी जाएगी. कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद पलामू एसपी कपिल चौधरी करेंगे. इस संवाद कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से की जाएगी.

प्रत्येक सप्ताह अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा. संवाद कार्यक्रम चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यवसायी संघ, स्कूली बच्चे, एनजीओ, अधिवक्ता, डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेसर, एनजीओ, मजदूर वर्ग, नगर निगम के पार्षद, मुखिया संघ जैसे अन्य संगठन और क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के साथ किया जाएगा.

प्रत्येक सप्ताह संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक की जाएगी. पुलिस आमतौर पर शिकायत को सुनती है लेकिन इस संवाद कार्यक्रम में सुझाव को आमंत्रित किया जाएगा. अलग-अलग क्षेत्र संवाद स्थापित होने के बाद जरूरी निर्णय भी लिए जाएंगे. पुलिस आम लोग एवं आम जनता के बीच जाकर उनके समस्याओं को समाधान करने के लिए प्रयास कर रही है. बेहतर समाज और सुरक्षित माहौल के लिए सभी क्षेत्र के लोगों का सहयोग भी जरूरी है. पुलिस लोगों के सुझाव को आमंत्रित कर रही है. समाज कार्यक्रम की सूचना लोगों को अग्रिम दी जाएगी. -कपिल चौधरी, एसपी, पलामू.

शहर-ग्रामीण इलाके के लिए पुलिस तैयार कर रही अलग-अलग योजना

पुलिस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से शहर एवं ग्रामीण इलाकों के लिए अलग-अलग कार्य योजना भी तैयार किया जा रहा है. शहरी क्षेत्र में पुलिस के लिए अलग चुनौती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस के लिए अलग चुनौती है. पुलिस शहरी और ग्रामीण लोगों के लिए एक प्लेटफार्म तैयार करना चाहती है ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके. पुलिस की कोशिश है कि किसी भी आपदा के दौरान तुरंत मदद पहुंचाई जा सके और सामाजिक भूमिका भी निकाल कर सामने आ सके.

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