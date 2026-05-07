ETV Bharat / state

पलामू पुलिस का संवाद कार्यक्रम: जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से होगी शुरुआत

पलामू: जिला पुलिस अलग-अलग सामाजिक संगठन और अलग-अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के साथ संवाद स्थापित करेगी. शुरुआत में जिला स्तर पर होगा बाद में इस संवाद कार्यक्रम को पुलिस अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा.

समाज कार्यक्रम में पुलिस अलग-अलग सामाजिक संगठन और अलग-अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों का सुझाव आमंत्रित करेगी. संवाद कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह आयोजित होगा और इसकी सूचना लोगों को पहले दी जाएगी. कार्यक्रम की अध्यक्षता खुद पलामू एसपी कपिल चौधरी करेंगे. इस संवाद कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से की जाएगी.

प्रत्येक सप्ताह अलग-अलग क्षेत्र के लोगों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा. संवाद कार्यक्रम चैंबर ऑफ कॉमर्स, व्यवसायी संघ, स्कूली बच्चे, एनजीओ, अधिवक्ता, डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेसर, एनजीओ, मजदूर वर्ग, नगर निगम के पार्षद, मुखिया संघ जैसे अन्य संगठन और क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के साथ किया जाएगा.