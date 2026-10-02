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रांची जिला में पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रमः 103 शिकायतों में 60 का मौके पर निष्पादन

जन शिकायत समाधान कार्यक्रम (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से शुक्रवार को रांची जिला के विभिन्न थाना और ओपी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके त्वरित निष्पादन की कार्रवाई की.