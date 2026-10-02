रांची जिला में पुलिस का जन शिकायत समाधान कार्यक्रमः 103 शिकायतों में 60 का मौके पर निष्पादन
रांची जिला के विभिन्न थाना और ओपी में पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 2, 2026 at 11:46 PM IST
रांचीः आम लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से शुक्रवार को रांची जिला के विभिन्न थाना और ओपी में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे. पुलिस अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत उनके त्वरित निष्पादन की कार्रवाई की.
बड़ी संख्या में शिकायतों का समाधान
रांची पुलिस कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिला के विभिन्न थानों में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों से करीब 103 शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए. इनमें से 60 मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन शिकायतों का निष्पादन कर दिया.
जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के दौरान प्राप्त शिकायतों में दो मामलों को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई. प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. वहीं, शेष शिकायतों पर गुणवत्तापूर्ण जांच की जा रही है, ताकि फरियादियों को उचित समाधान मिल सके.
थाना में ही समस्याओं के समाधान की पहल
जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस और आम जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है. इसका उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत देना और शिकायतों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करना है. रांची पुलिस की इस पहल के तहत शिकायतों को सुनने के साथ उनके निष्पादन पर भी विशेष जोर दिया गया. पुलिस ने प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए मामलों के निपटारे और लंबित शिकायतों की जांच की प्रक्रिया जारी रखी है.
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