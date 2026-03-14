ETV Bharat / state

रांची में पुलिस प्रेजेंस अब और मजबूत, 25 पीसीआर वैन तैनात, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग शुरू

रांची पुलिस का प्रेजेंस अब पूरे शहर में दिखेगा. इसके के लिए पुलिस विभाग को 25 पीसीआर वैन दिए गए हैं.

RANCHI POLICE
ब्रीफिंग करते ट्रैफिक एसपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: सरकार की बड़ी पहल के बाद रांची पुलिस का पीछा अब खटारा वाहनों से छूट चुका है. 88 चारपहिया वाहनों और दर्जनों बाइकों के आवंटन के बाद उम्मीद की जा रही है कि पूरे राजधानी में पुलिस की मौजूदगी अब बेहतर होगी. शनिवार की शाम रांची के सभी पीसीआर और टाइगर जवानों को ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने ब्रीफ किया और उन्हें नए वाहन सौंपे गए.

रांची पुलिस को सबसे ज्यादा वाहन आवंटित

झारखंड सरकार द्वारा पुलिस को दिए गए 600 से अधिक वाहनों में रांची पुलिस को सबसे ज्यादा 88 चारपहिया वाहन आवंटित किए गए हैं. इनमें से 25 वाहनों को पीसीआर पेट्रोलिंग में तैनात किया गया है, ताकि शहर में पुलिस की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित हो सके. अब हर संवेदनशील और महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर पीसीआर वैन नजर आएंगी, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम के रूप में तैनात रहेंगी. शनिवार को ही नए वाहनों को पीसीआर में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है.

Ranchi Police
रांची पुलिस के वाहन (ETV Bharat)

ट्रैफिक एसपी की ब्रीफिंग में मुख्य बातें

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने सभी पीसीआर पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग दी. उन्होंने जवानों को निर्देश दिए कि वे नए वाहनों की तरह तरोताजा होकर ड्यूटी निभाएं. ब्रीफिंग में मुख्य बिंदु निम्नलिखित रहे:

  • पुलिस प्रेजेंस बढ़ाकर स्नैचिंग और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना तय करें.
  • जीपीएस के जरिए वाहनों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी.
  • सामान्य स्थिति में 20 मिनट से ज्यादा एक जगह न रुकें, ताकि पेट्रोलिंग गतिशील बनी रहे.
  • आने वाले तीन महत्वपूर्ण पर्व-त्योहारों (ईद, सरहुल और रामनवमी) में असामाजिक तत्वों को सक्रिय न होने दें और निष्ठापूर्वक ड्यूटी करें.

बेहतर संसाधन मिला है, बेहतर ड्यूटी करें

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने कहा कि नए वाहनों के साथ जवान तरोताजा होकर ड्यूटी करें, ताकि पुलिस की मजबूत छवि बने. पुलिस की मौजूदगी ऐसी हो कि स्नैचरों और असामाजिक तत्वों में डर पैदा हो, जिससे शहर की कानून-व्यवस्था दुरुस्त रहे. ट्रैफिक एसपी ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में पीसीआर वैन 20 मिनट से ज्यादा एक लोकेशन पर स्टैटिक नहीं रहेंगी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी.

RANCHI POLICE
अपने सहयोगियों के साथ ट्रैफिक एसपी (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

बोर्ड एग्जाम के दौरान सड़क जाम में नहीं फंसेंगे बच्चे, ट्रैफिक पुलिस ने की है ये विशेष व्यवस्था!

रांची में हादसों पर ब्रेक लगाने की कवायद: ग्रामीण इलाकों में बनेगा ट्रैफिक पोस्ट, पुलिस की होगी तैनाती

TAGGED:

रांची में पुलिस
रांची पुलिस को वाहन आवंटित
ट्रैफिक एसपी की ब्रीफिंग
रांची में 25 पीसीआर वैन तैनात
RANCHI POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.