रांची में पुलिस प्रेजेंस अब और मजबूत, 25 पीसीआर वैन तैनात, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग शुरू
रांची पुलिस का प्रेजेंस अब पूरे शहर में दिखेगा. इसके के लिए पुलिस विभाग को 25 पीसीआर वैन दिए गए हैं.
Published : March 14, 2026 at 8:13 PM IST
रांची: सरकार की बड़ी पहल के बाद रांची पुलिस का पीछा अब खटारा वाहनों से छूट चुका है. 88 चारपहिया वाहनों और दर्जनों बाइकों के आवंटन के बाद उम्मीद की जा रही है कि पूरे राजधानी में पुलिस की मौजूदगी अब बेहतर होगी. शनिवार की शाम रांची के सभी पीसीआर और टाइगर जवानों को ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने ब्रीफ किया और उन्हें नए वाहन सौंपे गए.
रांची पुलिस को सबसे ज्यादा वाहन आवंटित
झारखंड सरकार द्वारा पुलिस को दिए गए 600 से अधिक वाहनों में रांची पुलिस को सबसे ज्यादा 88 चारपहिया वाहन आवंटित किए गए हैं. इनमें से 25 वाहनों को पीसीआर पेट्रोलिंग में तैनात किया गया है, ताकि शहर में पुलिस की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित हो सके. अब हर संवेदनशील और महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर पीसीआर वैन नजर आएंगी, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम के रूप में तैनात रहेंगी. शनिवार को ही नए वाहनों को पीसीआर में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है.
ट्रैफिक एसपी की ब्रीफिंग में मुख्य बातें
ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने सभी पीसीआर पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग दी. उन्होंने जवानों को निर्देश दिए कि वे नए वाहनों की तरह तरोताजा होकर ड्यूटी निभाएं. ब्रीफिंग में मुख्य बिंदु निम्नलिखित रहे:
- पुलिस प्रेजेंस बढ़ाकर स्नैचिंग और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना तय करें.
- जीपीएस के जरिए वाहनों की रीयल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी.
- सामान्य स्थिति में 20 मिनट से ज्यादा एक जगह न रुकें, ताकि पेट्रोलिंग गतिशील बनी रहे.
- आने वाले तीन महत्वपूर्ण पर्व-त्योहारों (ईद, सरहुल और रामनवमी) में असामाजिक तत्वों को सक्रिय न होने दें और निष्ठापूर्वक ड्यूटी करें.
बेहतर संसाधन मिला है, बेहतर ड्यूटी करें
ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने कहा कि नए वाहनों के साथ जवान तरोताजा होकर ड्यूटी करें, ताकि पुलिस की मजबूत छवि बने. पुलिस की मौजूदगी ऐसी हो कि स्नैचरों और असामाजिक तत्वों में डर पैदा हो, जिससे शहर की कानून-व्यवस्था दुरुस्त रहे. ट्रैफिक एसपी ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में पीसीआर वैन 20 मिनट से ज्यादा एक लोकेशन पर स्टैटिक नहीं रहेंगी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी.
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