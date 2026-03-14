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रांची में पुलिस प्रेजेंस अब और मजबूत, 25 पीसीआर वैन तैनात, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग शुरू

रांची: सरकार की बड़ी पहल के बाद रांची पुलिस का पीछा अब खटारा वाहनों से छूट चुका है. 88 चारपहिया वाहनों और दर्जनों बाइकों के आवंटन के बाद उम्मीद की जा रही है कि पूरे राजधानी में पुलिस की मौजूदगी अब बेहतर होगी. शनिवार की शाम रांची के सभी पीसीआर और टाइगर जवानों को ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने ब्रीफ किया और उन्हें नए वाहन सौंपे गए.

रांची पुलिस को सबसे ज्यादा वाहन आवंटित

झारखंड सरकार द्वारा पुलिस को दिए गए 600 से अधिक वाहनों में रांची पुलिस को सबसे ज्यादा 88 चारपहिया वाहन आवंटित किए गए हैं. इनमें से 25 वाहनों को पीसीआर पेट्रोलिंग में तैनात किया गया है, ताकि शहर में पुलिस की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित हो सके. अब हर संवेदनशील और महत्वपूर्ण चौक-चौराहों पर पीसीआर वैन नजर आएंगी, जो क्विक रिस्पॉन्स टीम के रूप में तैनात रहेंगी. शनिवार को ही नए वाहनों को पीसीआर में प्रतिनियुक्त कर दिया गया है.

रांची पुलिस के वाहन (ETV Bharat)

ट्रैफिक एसपी की ब्रीफिंग में मुख्य बातें