ETV Bharat / state

यूपी में गिरफ्तार टीएसपीसी कमांडर नगीना को रिमांड पर लेगी पलामू पुलिस, हथियार को लेकर हुए हैं कई खुलासे

पलामू: उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी (टीएसपीसी) के सब जोनल कमांडर नगीना को पलामू पुलिस रिमांड पर लेगी. सितंबर के अंतिम पखवाड़ा में उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया था. नगीना टीएसपीसी के कथित सुप्रीमो शशिकांत के साथ यूपी के इलाके में दाखिल हो रहा था, इसी क्रम में वह गिरफ्तार हो गया. उस पर झारखंड की सरकार ने पांच लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था.

टीएसपीसी और पुलिस की मुठभेड़ का मुख्य आरोपी है नगीना

नगीना, गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र के सूअरजंघा झलकी गांव का रहने वाला है. तीन सितंबर को पलामू के मनातू थाना क्षेत्र के केदल में टीएसपीसी एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में पलामू पुलिस के दो जवान शहीद हुए थे. इस घटना का मुख्य आरोपी नगीना है.

14 सितंबर को मनातू थाना क्षेत्र में ही सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ में टीएसपीसी का पांच लाख का इनामी मुखदेव यादव मारा गया था. दरअसल दोनों ही मुठभेड़ की घटनाओं में नगीना शामिल रहा है.

नक्सली के सब जोनल कमांडर पर झारखंड के विभिन्न इलाकों में 25 नक्सली हमले को अंजाम देने का आरोप है. वहीं उस पर उत्तर प्रदेश में भी एफआईआर दर्ज है. पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने बताया कि नगीना को रिमांड पर लिया जाना है. पलामू पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है और इस मामले में कोर्ट से आग्रह भी किया गया है.

जंगल और शहर के लिए अलग-अलग नीति हैः जोनल कमांडर नगीना