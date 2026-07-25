पलामू में क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों पर सीसीए, बड़ी संख्या में जिला बदर की तैयारी!

पलामू में क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों पर सीसीए, बड़ी संख्या में जिला बदर की तैयारी!
पलामू में क्रिमिनल बैकग्राउंड वालों के खिलाफ सीसीए लगाने की तैयारी को लेकर थाना प्रभारी को टास्क मिला है.
Published : July 25, 2026 at 5:42 PM IST
पलामूः जिला में आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया अपनाने वाली है. क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सीसीए की तैयारी कर रही है.
पलामू जिला से बड़ी संख्या में अपराधियों को जिला बदर करने की तैयारी है. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने सभी थाना प्रभारी को क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए टास्क सौंपा है. बड़ी संख्या में अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की जा सके.
दरअसल, पलामू पुलिस ने कुछ दिनों पहले क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 2000 लोगों की सूची तैयार किया था. सूची के आधार पर पुलिस ने सभी का सत्यापन भी शुरू किया है. वैसे अपराधी जिनके खिलाफ गंभीर अपराध के मामले दर्ज है उनके खिलाफ अपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है.
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि सीसीए के तहत कई कार्रवाई होती है. जिसमें जिला बदर से लेकर थाना हाजिरी तक की कार्रवाई शामिल है. पहले चरण में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को थाना हाजिरी करवाई जाएगी बाद में एक्टिविटी के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी. एसपी ने बताया कि पूरे मामले में थाना प्रभारी को टास्क दिया गया है और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों के मुकदमा का डिटेल इकट्ठा किया जा रहा है.
झारखंड-बिहार के कई संगठित आपराधिक गिरोह का पलामू से जुड़ा है तार
दरअसल, पलामू जिला झारखंड में आपराधिक गतिविधियों के लिए चर्चित रहा है. झारखंड-बिहार के कई संगठित आपराधिक गिरोह का पलामू से जुड़े हुए हैं. अमन साव, सुजीत सिन्हा, राहुल दुबे, राहुल सिंह समेत कई गैंग्स के शूटर पलामू के हैं. पुलिस की कार्रवाई में समय-समय पर अपराधी पकड़े गए हैं.
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