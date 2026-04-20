माओवादी कमांडर नितेश यादव और संजय गोदराम को अंतिम चेतावनी, अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी में पुलिस!
झारखंड-बिहार में सक्रिय माओवादी कमांडर के खिलाफ पुलिस बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है.
Published : April 20, 2026 at 3:56 PM IST
पलामूः झारखंड-बिहार के इलाके में सक्रिय माओवादी कमांडर नितेश यादव और संजय गोदराम को पुलिस ने टारगेट किया है. दोनों के लिए अंतिम चेतावनी जारी की गई है. नितेश और संजय को सरेंडर करने को कहा गया है और दोनों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी है.
नक्सली नितेश यादव पर झारखंड सरकार ने 15 लाख जबकि बिहार सरकार ने तीन लाख का इनाम रखा है जबकि संजय गोदराम पर झारखंड सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा है. नितेश यादव झारखंड एवं बिहार पुलिस का मोस्ट वांटेड है. नितेश एनआईए के एक मामले में फरार चल रहा है. नितेश यादव के दस्ते में संजय गोदराम और ठेगन मियां है.
इन्हीं के नेतृत्व में माओवादियों का दस्ता झारखंड के पलामू जबकि बिहार के गया और औरंगाबाद के इलाके में सक्रिय है. बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाके में एक मात्र दस्ता नितेश का है.
माओवादियों से सरेंडर करने की अपील की गई है, नक्सल कमांडर्स को सख्त चेतावनी भी जारी की गई है. वे सरेंडर करें नहीं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस की कार्रवाई में हाल के दिनों में सफलता भी मिली है. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.
मुठभेड़ में बच निकला था नितेश और संजय गोदराम
27 मई 2025 को पलामू के हुसैनाबाद में माओवादी नितेश यादव के साथ पुलिस की भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में नितेश के दस्ते में मौजूद एरिया कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया था. तुलसी के मारे जाने के बाद नितेश और संजय गोदराम बच निकले थे. उस दौरान यह भी खबर सामने आई थी कि नितेश यादव के हाथ में गोली लगी है.
दोनों को टारगेट कर पुलिस ने हाल के दिनों में कई बड़े ऑपरेशन भी किए हैं. इस मुठभेड़ के बाद नितेश यादव बिहार के इलाके में फरार हो गया था. इससे पहले नितेश यादव 2010 में चतरा के लकड़बंधा के इलाके में टीएसपीसी और माओवादी में मुठभेड़ हुई थी. मुठभेड़ में माओवादियों के 10 कमांडर मारे गए थे जबकि 35 को बंधक बनाया गया था. इस घटना में नितेश यादव बच निकला था.
माओवादियों के मध्य जोन का सबसे बड़ा कमांडर है नितेश
माओवादियों के मध्य जोन का सबसे बड़ा कमांडर नितेश यादव है. माओवादियों के मध्यजोन में झारखंड का पलामू, चतरा और बिहार के गया औरंगाबाद का इलाका शामिल है. नितेश यादव मूल रूप से बिहार के गया के डुमरिया के तरवाडीह का रहने वाला है. जबकि संजय गोदराम पलामू के छतरपुर के देवगन का रहने वाला है.
किसी जमाने में माओवादी मध्य जोन से करोड़ों की लेवी वसूलते थे. हाल के दिनों में माओवादी इस इलाके में बेहद कमजोर हो गए हैं और सिर्फ नितेश यादव के ही नेतृत्व में एकमात्र दस्त बचा हुआ है. यही एकमात्र दस्ता है जो झारखंड और बिहार के सीमावर्ती इलाके में सक्रिय है.
दो दर्जन से अधिक जवानों के शहीद होने की घटना में आरोपी है नितेश और संजय
माओवादी कमांडर नितेश यादव और संजय गोदराम झारखंड और बिहार में 70 से भी अधिक नक्सल हमले का आरोपी है. नितेश और संजय गोदराम उन हमलों में भी शामिल रहा है जिनमें दो दर्जन से भी अधिक जवान शहीद हुए हैं. 2013 में पलामू के बिश्रामपुर थाना क्षेत्र के कौड़िया के इलाके में माओवादी और टीएसपीसी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी, इस मुठभेड़ में टीएसपीसी के 15 सदस्य मारे गए थे जिसके बाद नितेश यादव चर्चा में आया था.
साल 2016 में पलामू के काला पहाड़ के इलाके में हुए लैंड माइंस विस्फोट में सात जवान शहीद हुए थे. इस घटना में अभी नितेश यादव संजय आरोपी है. 2016-17 में बिहार के गया औरंगाबाद सीमावर्ती इलाके में हुए नक्सल हमले में कोबरा के 10 जवान शहीद थे. इस घटना में नितेश यादव मुख्य आरोपी में से एक है.
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