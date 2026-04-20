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माओवादी कमांडर नितेश यादव और संजय गोदराम को अंतिम चेतावनी, अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी में पुलिस!

पलामूः झारखंड-बिहार के इलाके में सक्रिय माओवादी कमांडर नितेश यादव और संजय गोदराम को पुलिस ने टारगेट किया है. दोनों के लिए अंतिम चेतावनी जारी की गई है. नितेश और संजय को सरेंडर करने को कहा गया है और दोनों के खिलाफ बड़े अभियान की तैयारी है.

नक्सली नितेश यादव पर झारखंड सरकार ने 15 लाख जबकि बिहार सरकार ने तीन लाख का इनाम रखा है जबकि संजय गोदराम पर झारखंड सरकार ने 10 लाख का इनाम रखा है. नितेश यादव झारखंड एवं बिहार पुलिस का मोस्ट वांटेड है. नितेश एनआईए के एक मामले में फरार चल रहा है. नितेश यादव के दस्ते में संजय गोदराम और ठेगन मियां है.

इन्हीं के नेतृत्व में माओवादियों का दस्ता झारखंड के पलामू जबकि बिहार के गया और औरंगाबाद के इलाके में सक्रिय है. बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाके में एक मात्र दस्ता नितेश का है.

माओवादियों से सरेंडर करने की अपील की गई है, नक्सल कमांडर्स को सख्त चेतावनी भी जारी की गई है. वे सरेंडर करें नहीं तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है. पुलिस की कार्रवाई में हाल के दिनों में सफलता भी मिली है. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.

मुठभेड़ में बच निकला था नितेश और संजय गोदराम

27 मई 2025 को पलामू के हुसैनाबाद में माओवादी नितेश यादव के साथ पुलिस की भीषण मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में नितेश के दस्ते में मौजूद एरिया कमांडर तुलसी भुइयां मारा गया था. तुलसी के मारे जाने के बाद नितेश और संजय गोदराम बच निकले थे. उस दौरान यह भी खबर सामने आई थी कि नितेश यादव के हाथ में गोली लगी है.

दोनों को टारगेट कर पुलिस ने हाल के दिनों में कई बड़े ऑपरेशन भी किए हैं. इस मुठभेड़ के बाद नितेश यादव बिहार के इलाके में फरार हो गया था. इससे पहले नितेश यादव 2010 में चतरा के लकड़बंधा के इलाके में टीएसपीसी और माओवादी में मुठभेड़ हुई थी. मुठभेड़ में माओवादियों के 10 कमांडर मारे गए थे जबकि 35 को बंधक बनाया गया था. इस घटना में नितेश यादव बच निकला था.

माओवादियों के मध्य जोन का सबसे बड़ा कमांडर है नितेश