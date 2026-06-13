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पलामू में अपराध के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाई गई स्पेशल टीम, क्राइम चेकिंग का बदला तरीका

अपराध के खिलाफ एक्शन मोड में पुलिस ( Etv Bharat )

पलामूः जिले में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस ने नई योजना तैयार की है. इस योजना के तहत अलग-अलग थानों को मिलाकर एक स्पेशल टीम बनाई गई है. यह टीम ठोस कार्रवाई करेगी और अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाएगी.

एंटी क्राइम चेकिंग करेगी स्पेशल टीम

पलामू पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग को नया स्वरूप दिया है. एंटी क्राइम चेकिंग में तीन से चार थानों को मिलकर आपस में टीम बनाई गई है. स्पेशल टीम चिन्हित इलाके को पूरी तरह से सेनीटाइज करेगी और एंटी क्राइम चेकिंग करेगी. इस दौरान हर एक गतिविधि की जांच की जाएगी. साथ ही साथ अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

पलामू के एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि अपराध-रोधी जांच के लिए तीन-चार थानों के जवानों की एक संयुक्त टीम बनाई गई है. यह टीम पूरे इलाके की जांच करेगी और सभी तरह की गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी. यह अपराध-रोधी जांच अभियान एक साथ चलाया जाएगा.

पुलिस ने बनाए पांच स्थाई चेकिंग पॉइंट