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रांची में अब टाइगर मोबाइल का ‘टाइट एक्शन’, हर संवेदनशील जगह पर बढ़ेगी गश्ती

रांचीः राजधानी में अपराध नियंत्रण और पुलिस की गश्ती व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए रांची पुलिस ने टाइगर मोबाइल को लेकर नई कार्ययोजना तैयार की है.

एसएसपी रांची की अध्यक्षता में गुरुवार को पुलिस लाइन में टाइगर मोबाइल के पदाधिकारियों और कर्मियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में टाइगर मोबाइल की मौजूदा कार्यप्रणाली, गश्ती व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की रणनीति की समीक्षा की गई.

टाइगर जवानों को और कारगर बनाने की कवायद

टाइगर जवानो का दायरा अब पूरे शहर में और बढ़ेगा, एसएसपी रांची राकेश रंजन ने इस संबंध में मह्तवपूर्ण पहल करते हुए सभी टाइगर जवानों को ब्रीफ करते हुए उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की. जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी, रांची के तमाम डीएसपी और थानेदार भी शामिल हुए. इस दौरान एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि टाइगर मोबाइल केवल सामान्य गश्ती तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपराध की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में सक्रिय भूमिका निभाए.

बैंक-एटीएम और ज्वेलरी दुकानों पर विशेष नजर

एसएसपी ने टाइगर मोबाइल को अपने-अपने क्षेत्र में संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर सघन गश्ती करने का निर्देश दिया गया है. इसमें बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं. इन स्थानों को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है और चोरी, लूट, छिनतई या अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका बनी रहती है. टाइगर मोबाइल के जवान इन क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे.

रांची एसएसपी की बैठक में उपस्थित पदाधिकारी (ETV Bharat)

अपराधियों और संदिग्धों का होगा सत्यापन

एसएसपी ने केवल गश्ती बढ़ाने के बजाय अपराधियों और संदिग्ध लोगों की पहचान और सत्यापन पर भी जोर दिया है. आर्म्स एक्ट, चोरी, एनडीपीएस, अवैध शराब, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और ड्रग पेडलिंग जैसे मामलों में शामिल रहे पूर्व अपराधियों और अभियुक्तों का सत्यापन किया जाएगा. टाइगर मोबाइल को ऐसे लोगों के संबंध में स्थानीय स्तर पर सूचना और आसूचना जुटाने का भी निर्देश दिया गया है. किसी संदिग्ध गतिविधि या अपराध से जुड़े इनपुट मिलने पर पुलिस द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

QR कोड से होगी पेट्रोलिंग की निगरानी

रांची पुलिस ने गश्ती व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर QR कोड लगाए गए हैं. इनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ज्वेलरी दुकान और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठान शामिल हैं. टाइगर मोबाइल के जवान गश्ती के दौरान इन स्थानों पर पहुंचकर QR कोड स्कैन करेंगे. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि पुलिस टीम संबंधित स्थान पर पहुंची या नहीं. इस व्यवस्था से पेट्रोलिंग को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है.