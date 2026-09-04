रांची में अब टाइगर मोबाइल का ‘टाइट एक्शन’, हर संवेदनशील जगह पर बढ़ेगी गश्ती
रांची में पुलिस ने टाइगर मोबाइल का के जरिए हर संवेदनशील जगह पर गश्ती बढ़ाएगी. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 12:25 AM IST
रांचीः राजधानी में अपराध नियंत्रण और पुलिस की गश्ती व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए रांची पुलिस ने टाइगर मोबाइल को लेकर नई कार्ययोजना तैयार की है.
एसएसपी रांची की अध्यक्षता में गुरुवार को पुलिस लाइन में टाइगर मोबाइल के पदाधिकारियों और कर्मियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में टाइगर मोबाइल की मौजूदा कार्यप्रणाली, गश्ती व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की रणनीति की समीक्षा की गई.
टाइगर जवानों को और कारगर बनाने की कवायद
टाइगर जवानो का दायरा अब पूरे शहर में और बढ़ेगा, एसएसपी रांची राकेश रंजन ने इस संबंध में मह्तवपूर्ण पहल करते हुए सभी टाइगर जवानों को ब्रीफ करते हुए उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की. जिसमें सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी, रांची के तमाम डीएसपी और थानेदार भी शामिल हुए. इस दौरान एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि टाइगर मोबाइल केवल सामान्य गश्ती तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अपराध की रोकथाम और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने में सक्रिय भूमिका निभाए.
बैंक-एटीएम और ज्वेलरी दुकानों पर विशेष नजर
एसएसपी ने टाइगर मोबाइल को अपने-अपने क्षेत्र में संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थानों पर सघन गश्ती करने का निर्देश दिया गया है. इसमें बैंक, एटीएम, ज्वेलरी शॉप, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान शामिल हैं. इन स्थानों को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि यहां लोगों की आवाजाही अधिक रहती है और चोरी, लूट, छिनतई या अन्य आपराधिक घटनाओं की आशंका बनी रहती है. टाइगर मोबाइल के जवान इन क्षेत्रों में नियमित रूप से गश्त करेंगे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे.
अपराधियों और संदिग्धों का होगा सत्यापन
एसएसपी ने केवल गश्ती बढ़ाने के बजाय अपराधियों और संदिग्ध लोगों की पहचान और सत्यापन पर भी जोर दिया है. आर्म्स एक्ट, चोरी, एनडीपीएस, अवैध शराब, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग और ड्रग पेडलिंग जैसे मामलों में शामिल रहे पूर्व अपराधियों और अभियुक्तों का सत्यापन किया जाएगा. टाइगर मोबाइल को ऐसे लोगों के संबंध में स्थानीय स्तर पर सूचना और आसूचना जुटाने का भी निर्देश दिया गया है. किसी संदिग्ध गतिविधि या अपराध से जुड़े इनपुट मिलने पर पुलिस द्वारा नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.
QR कोड से होगी पेट्रोलिंग की निगरानी
रांची पुलिस ने गश्ती व्यवस्था में तकनीक का इस्तेमाल भी बढ़ाया है। जिले के सभी थाना क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानों पर QR कोड लगाए गए हैं. इनमें स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ज्वेलरी दुकान और अन्य संवेदनशील प्रतिष्ठान शामिल हैं. टाइगर मोबाइल के जवान गश्ती के दौरान इन स्थानों पर पहुंचकर QR कोड स्कैन करेंगे. इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि पुलिस टीम संबंधित स्थान पर पहुंची या नहीं. इस व्यवस्था से पेट्रोलिंग को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने की कोशिश की जा रही है.
टाइगर मोबाइल जवानों की फायरिंग प्रैक्टिस
इस बैठक में पुलिसकर्मियों की operational readiness पर भी जोर दिया गया. टाइगर मोबाइल में तैनात सभी पदाधिकारियों और जवानों की छोटे हथियारों के साथ फायरिंग प्रैक्टिस कराने का निर्देश दिया गया है. पुलिस का उद्देश्य जवानों को आपात स्थिति से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार रखना है. यह अभ्यास जल्द कराने का निर्देश दिया गया है.
थाना प्रभारी तय करेंगे ड्यूटी और क्षेत्र
एसएसपी ने थाना प्रभारियों की जिम्मेदारी भी तय की है. सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र में तैनात टाइगर मोबाइल की गतिविधियों की नियमित निगरानी करेंगे. इसके अलावा क्षेत्र की जरूरत के अनुसार जवानों के बीच क्षेत्र-विभाजन, कार्य-विभाजन और ड्यूटी का समय निर्धारित किया जाएगा. इससे यह सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि किसी संवेदनशील इलाके में पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी बनी रहे और गश्ती व्यवस्था में किसी तरह की कमी न रहे.
तीन साल से अधिक समय से तैनात जवानों का होगा तबादला
बैठक में टाइगर मोबाइल की तैनाती को लेकर बड़ा निर्णय भी लिया गया. तीन साल से अधिक समय से टाइगर मोबाइल में कार्यरत पदाधिकारियों और कर्मियों का स्थानांतरण किया जाएगा. उनके स्थान पर नए पदाधिकारी और कर्मियों को तैनात किया जाएगा. पुलिस का मानना है कि लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में तैनाती के बाद व्यवस्था में बदलाव जरूरी है. नए कर्मियों की तैनाती से गश्ती व्यवस्था में नवीनता और प्रभावशीलता बनाए रखने में मदद मिलेगी.
अपराध रोकना और आम लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता
एसएसपी ने सभी अधिकारियों और जवानों को निर्देश दिया कि टाइगर मोबाइल की गश्ती को केवल औपचारिकता न बनाया जाए. इसका मुख्य उद्देश्य अपराध होने से पहले उसकी रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, अपराधियों पर नजर और आम लोगों की सुरक्षा होना चाहिए.
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