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पलामू प्रमंडल में जमीन माफियाओं पर कसेगा पुलिस का शिकंजा, तैयार सूची में 180 से अधिक नाम, पुलिस कार्रवाई की तैयारी में

पलामू प्रमंडल के तीन जिलों के जमीन माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा कसने वाला है. पुलिस ने इसके लिए विशेष एक्शन प्लान तैयार किया है.

Land mafias in Palamu Division
पलामू समाहरणालय. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 2:40 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 2:57 PM IST

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पलामूः पुलिस ने जमीन माफियाओं पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए पलामू, गढ़वा और लातेहार के जमीन कारोबार से जुड़े हुए माफियाओं की सूची तैयार कर ली गई है. इस सूची को अलग-अलग कैटेगरी में बांटा गया है और मुकदमों के हिसाब से उनके नाम जोड़े गए हैं. पहली सूची में वैसे लोग जिन पर पिछले 10 वर्षों में दो से अधिक मामले दर्ज हैं उन्हें शामिल किया गया है, जबकि दूसरी सूची में ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ बार-बार पुलिस को शिकायतें मिल रही हैं. पलामू, गढ़वा और लातेहार में 180 जमीन माफियाओं के नाम सूची में शामिल किए गए हैं. पुलिस ने सभी के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की है.

दरअसल, हाल के दिनों में पलामू प्रमंडल में जमीन के कारोबार में कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं. पूरे मामले में पलामू रेंज के डीआईजी किशोर कौशल ने पलामू, गढ़वा और लातेहार एसपी को जमीन कारोबारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था. सूची में पलामू में 42, गढ़वा में 31 जबकि लातेहार में 43 नाम ऐसे हैं जिनके खिलाफ पुलिस को बार-बार शिकायतें मिली हैं.

जानकारी देते डीआईजी किशोर कौशल. (वीडियो-ईटीवी भारत)

पलामू जिले की सूची में ये नाम हैं शामिल

पलामू में जिनके विरुद्ध दो बार से अधिक शिकायत मिली है उनमें संतोष गुप्ता, विकास गुप्ता, हारुण खान और दीपक गुप्ता शामिल हैं. वहीं पलामू में जिनके खिलाफ एक बार शिकायत मिली है उनमें मनोज, आदिल खान, प्रणय कुमार, विशाल शुक्ला, अवधेश शुक्ला, आजाद, राजू केसरी, सतीश केसरी, पूनम, सुशीला, लक्ष्मीकांत तिवारी, नागेश्वर यादव, रितेश यादव, रविंद्र गिरी, सरोज, बदरुद्दीन आदि 25 नाम शामिल हैं. वहीं पलामू में जिनके खिलाफ बार-बार शिकायतें मिल रही हैं उनमें 42 नाम शामिल है. जिसमें डब्लू, राजू, रिंकू, जीवन, बीनू, कसमुद्दीन, आजाद, शाहिद, शमीम अहमद, गुलाम गौस, इजरायल समेत 25 नाम शामिल हैं.

गढ़वा जिले की सूची में ये नाम हैं शामिल

गढ़वा में पिछले 10 वर्षों में जिनके खिलाफ दो से अधिक बार शिकायतें मिली हैं उनमें शिवनारायण चौधरी, नवाजिश अंसारी, उदय शेख, कृष्णा, अनिल पासवान, अनिल शर्मा, श्याम शर्मा, मदन चंद्रवंशी के नाम शामिल हैं. इसके अलावा रजनीकांत, रमेश चौबे, विक्की चौबे, दरोगा यादव, पंकज कुमार, आसिफ रजा शंभू रजवार, प्रवेश, भोला, अमानुल्लाह, अजय, मुखलाल समेत 31 से अधिक नाम शामिल हैं.

लातेहार जिले की सूची में ये नाम हैं शामिल

लातेहार में मोहन प्रसाद, शंकर प्रसाद और अयूब खान के खिलाफ दो बार से अधिक शिकायत पिछले 10 वर्षों में मिली है. जबकि सूची में अरविंद कुमार, सुमित कुमार, मनव्वर खान, परवेज खान, जावेद खान, शमशाद अंसारी, शाहिद खान, संदीप गुप्ता, कृष्ण गुप्ता, देव लकड़ा, बहादुर उरांव समेत 43 नाम शामिल हैं.

जमीन माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी

पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाके में जमीन माफियाओं के खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. पलामू जिले में जमीन कारोबार से जुड़े हुए लोगों की संपत्ति आकलन की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी. वैसे लोग जिनका अपराध से संबंध रहा है और जमीन के कारोबार से जुड़े हैं उनकी संपत्ति की भी जांच की जाएगी.

पिछले कुछ महीनो में पलामू प्रमंडल में हुई आपराधिक घटनाओं की जड़ में कहीं ना कहीं जमीन का विवाद रहा है. इसी संदर्भ में तीनों जिलों को जमीन कारोबार से जुड़े लोगों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया था. इस सूची में वैसे लोगों को शामिल किया गया है जिनके खिलाफ कई बार शिकायतें मिली हैं और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका आपराधिक घटनाओं में रही है. ऐसे लोगों की सूची तैयार की गई है. विभिन्न श्रेणियों में सूची तैयार की गई है. सूची के आधार पर जमीन कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.”-किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू रेंज

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Last Updated : May 28, 2026 at 2:57 PM IST

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