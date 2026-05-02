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नक्सलियों के आर्थिक ढांचे को तबाह करने की तैयारी, लेवी देने वालों पर भी होगी कार्रवाई!

पलामू पुलिस ने नक्सलियों के आर्थिक ढांचे को तबाह करने की तैयारी शुरू कर दी है.

Police Prepare to Destroy Economic Infrastructure of Naxals in Palamu
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 6:12 PM IST

4 Min Read
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पलामूः झारखंड में नक्सल संगठन बेहद ही कमजोर हो गए है. कुछ इलाके में ही इनके कमांडर सक्रिय हैं. इनके खिलाफ अब नई रणनीति के तहत पुलिस काम कर रही है.

झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी जबकि टीएसपीसी का एक कमांडर बचा हुआ है. सभी के खिलाफ पुलिस ने चेतावनी भी जारी किया है और ऑपरेशन भी चला रही है. पुलिस बचे हुए नक्सल कमांडरों को मिलने वाली लेवी को रकम को रोकना चाहती और उनके आर्थिक ढांचे को तबाह करना चाहती है.

पुलिस को जानकारी मिली है कि बेहद कमजोर होने के बावजूद कुछ लोग नक्सलियों को लेवी की रकम दे रहे हैं. इसी रकम की बदौलत नक्सलियों के बचे हुए कमांडर खुद को छुपाकर रख रहे हैं. लेवी की रकम से नक्सली कमांडर हथियार और गोली खरीद रहे हैं.

नक्सलियों के आर्थिक ढांचे को तबाह करने के पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. पलामू के हुसैनाबाद एसडीपीओ, हुसैनाबाद थाना प्रभारी, छतरपुर थाना प्रभारी, पिपरा थाना प्रभारी हरिहरगंज थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार थाना प्रभारी को जिम्मेदारी थी गई है. सभी अधिकारी नक्सलियों के खिलाफ सटीक सूचना का संकलन करेंगे और उनके खिलाफ अभियान के साथ-साथ उनके आर्थिक ढांचे के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे.

नक्सलियों के आर्थिक ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना तैयार की गई है. सीमावर्ती इलाके के एसडीपीओ और थाना प्रभारी को इसकी जिम्मेदीरी दी गई है. हाल के दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया जिसमें कई बातों की जानकारी मिली है. लेवी देने वाले और लेवी लेने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी. पुलिस नक्सलियों को लेवी देने वाले लोगों का भी पता कर रही है, उनके खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी. नक्सल संगठन बेहद ही कमजोर हो गए हैं उनके कुछ कमांडर बचे हुए हैं जिनको टारगेट करके अभियान भी चलाया जा रहा है और उनसे सरेंडर करने की अपील भी की गई है. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.

माइंस से लेकर ईंट भट्ठा तक देते हैं लेवी

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 90 के दशक से विकास योजनाओं में लेवी लेना शुरू किया था. जबकि टीएसपीसी ने गठन के बाद 2005 से लेवी वसूलना शुरू किया. विकास योजना में कुल लागत का पांच प्रतिशत दोनों संगठन लेवी मांगते थे जबकि केंदु पत्ता पर प्रति बोरा 20 से 30 रुपये की लेवी लेते थे.

इसके बाद में झारखंड-बिहार सीमा सीमावर्ती इलाके में बड़े पैमाने पर स्टोन की माइनिंग शुरू हुई. एक संगठन स्टोन माइनिंग से प्रति महीने 50 हजार रुपये, स्टोन क्रशर से 30 हजार जबकि ईंट भट्ठों 20 हजार रुपए प्रति महीने लेवी वसूलते थे. इसके अलावा इलाके में चलने वाले ट्रांसपोर्ट एवं अन्य कार्य में भी नक्सली संगठन लेवी वसूलते थे. भाकपा माओवादी ने शुरुआती दौर में जिन जमीन पर कब्जा किया था और उसे गांव वालों में बांटा था उस जमीन से उपज का एक हिस्सा लेवी के रूप में वसूलते थे.

पुलिस की कार्रवाई में मिली थी डायरी, जिसमें मिली चौंकाने वाली जानकारी

साल 2018 के बाद झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाके में नक्सलियों के खिलाफ कई बड़े सर्च अभियान चलाए गए. इस सर्च अभियान में पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिली जबकि कई डायरी भी हाथ लगी. इन डायरी में नक्सलियों को मिलने वाले लेवी की रकम के बारे में जानकारी थी जबकि कई ऐसे नाम थे जो लेवी देते हैं.

झारखंड बिहार का इलाका माओवादियों का मध्य जोन में आता है. मध्य जोन में बिहार के गया औरंगाबाद के साथ-साथ झारखंड का पलामू, चतरा और गढ़वा का इलाका आता है. माओवादी जब मजबूत हुआ करता था तो उस दौरान मध्य जोन से करीब 70 करोड़ की लेवी सालाना वसूलता था.

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