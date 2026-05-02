ETV Bharat / state

नक्सलियों के आर्थिक ढांचे को तबाह करने की तैयारी, लेवी देने वालों पर भी होगी कार्रवाई!

पलामूः झारखंड में नक्सल संगठन बेहद ही कमजोर हो गए है. कुछ इलाके में ही इनके कमांडर सक्रिय हैं. इनके खिलाफ अब नई रणनीति के तहत पुलिस काम कर रही है.

झारखंड बिहार सीमावर्ती इलाके में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी जबकि टीएसपीसी का एक कमांडर बचा हुआ है. सभी के खिलाफ पुलिस ने चेतावनी भी जारी किया है और ऑपरेशन भी चला रही है. पुलिस बचे हुए नक्सल कमांडरों को मिलने वाली लेवी को रकम को रोकना चाहती और उनके आर्थिक ढांचे को तबाह करना चाहती है.

पुलिस को जानकारी मिली है कि बेहद कमजोर होने के बावजूद कुछ लोग नक्सलियों को लेवी की रकम दे रहे हैं. इसी रकम की बदौलत नक्सलियों के बचे हुए कमांडर खुद को छुपाकर रख रहे हैं. लेवी की रकम से नक्सली कमांडर हथियार और गोली खरीद रहे हैं.

नक्सलियों के आर्थिक ढांचे को तबाह करने के पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है. पलामू के हुसैनाबाद एसडीपीओ, हुसैनाबाद थाना प्रभारी, छतरपुर थाना प्रभारी, पिपरा थाना प्रभारी हरिहरगंज थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार थाना प्रभारी को जिम्मेदारी थी गई है. सभी अधिकारी नक्सलियों के खिलाफ सटीक सूचना का संकलन करेंगे और उनके खिलाफ अभियान के साथ-साथ उनके आर्थिक ढांचे के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे.

नक्सलियों के आर्थिक ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना तैयार की गई है. सीमावर्ती इलाके के एसडीपीओ और थाना प्रभारी को इसकी जिम्मेदीरी दी गई है. हाल के दिनों में नक्सल प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया गया जिसमें कई बातों की जानकारी मिली है. लेवी देने वाले और लेवी लेने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी. पुलिस नक्सलियों को लेवी देने वाले लोगों का भी पता कर रही है, उनके खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी. नक्सल संगठन बेहद ही कमजोर हो गए हैं उनके कुछ कमांडर बचे हुए हैं जिनको टारगेट करके अभियान भी चलाया जा रहा है और उनसे सरेंडर करने की अपील भी की गई है. -किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू.

माइंस से लेकर ईंट भट्ठा तक देते हैं लेवी

प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 90 के दशक से विकास योजनाओं में लेवी लेना शुरू किया था. जबकि टीएसपीसी ने गठन के बाद 2005 से लेवी वसूलना शुरू किया. विकास योजना में कुल लागत का पांच प्रतिशत दोनों संगठन लेवी मांगते थे जबकि केंदु पत्ता पर प्रति बोरा 20 से 30 रुपये की लेवी लेते थे.