कल हरिद्वार के इन रूटों पर डायवर्ट रहेगा यातायात, ट्रैफिक प्लान देखकर घर से निकलें

हरिद्वार: अगर आप 2 नवंबर को हरिद्वार आ रहे हैं और आपका गंगा स्नान करने का कार्यक्रम है, या आप हरिद्वार के निवासी हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि कल शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है. ऐसे में हरिद्वार पुलिस ने बाहर से आने वाले वाहनों और स्थानीय लोगों के लिए एक रूट मैप तैयार किया है. ताकि घर से निकलने पर लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े.

गौर हो कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं. कल यानी 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि कॉलेज में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. स्वामी रामदेव का कॉलेज नेशनल हाईवे के करीब है, ऐसे में आने जाने वाले वाहनों को अलग रूट लेना पड़ेगा. वहीं पुलिस ने हरिद्वार की जनता से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए रूट प्लान का पालन करें.

जानिए ट्रैफिक पुलिस का रूट प्लान