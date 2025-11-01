कल हरिद्वार के इन रूटों पर डायवर्ट रहेगा यातायात, ट्रैफिक प्लान देखकर घर से निकलें
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार दौरे को लेकर कई रूटों पर यातायात डायवर्ट रहेगा.
हरिद्वार: अगर आप 2 नवंबर को हरिद्वार आ रहे हैं और आपका गंगा स्नान करने का कार्यक्रम है, या आप हरिद्वार के निवासी हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि कल शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम है. ऐसे में हरिद्वार पुलिस ने बाहर से आने वाले वाहनों और स्थानीय लोगों के लिए एक रूट मैप तैयार किया है. ताकि घर से निकलने पर लोगों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े.
गौर हो कि राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आ रही हैं. कल यानी 2 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव के पतंजलि कॉलेज में दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. स्वामी रामदेव का कॉलेज नेशनल हाईवे के करीब है, ऐसे में आने जाने वाले वाहनों को अलग रूट लेना पड़ेगा. वहीं पुलिस ने हरिद्वार की जनता से अनुरोध किया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए रूट प्लान का पालन करें.
जानिए ट्रैफिक पुलिस का रूट प्लान
- सुबह 6:00 बजे से हाईवे पर समस्त प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन VVIP कार्यक्रम समाप्ति तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
- पतंजलि विश्वविद्यालय मेन गेट से अन्दर परिसर तक समस्त वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा.
- वॉयज मैस बैरियर से कार्यक्रम स्थल की ओर समस्त वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे.
- कार्यक्रम में आये समस्त वीआईपी महानुभावों/प्रशासनिक अधिकारियों/पुलिस अधिकारियों के वाहनों की पार्किंग आचार्यकुलम में रहेगी.
- सामान्य पार्किंग व्यवस्था फ्लाईओवर के नीचे खाली स्थान/फेज-1 पर रहेगी.
इन मार्गों को किया गया डायवर्ट
- वीवीआईपी कार्यक्रम प्रारम्भ होने से 01 घण्टे पूर्व दिल्ली से आने वाले समस्त वाहनों को नगला इमरती से डायवर्ट कर लक्सर से कनखल से हरिद्वार भेजा जायेगा.
- रुड़की से आने वाले समस्त वाहन पिरान कलियर से धनौरी होते हुए हरिद्वार आयेंगे.
- हरिद्वार से दिल्ली की ओर जाने वाले समस्त वाहन पतंजलि फ्लाईओवर की सर्विस लेन से होते हुए जायेंगे.
- वीवीआईपी कार्यक्रम के दौरान पतंजलि फ्लाईओवर पर बैरियर/ड्यूटी लगाकर समस्त प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
- पतंजलि विश्वविद्यालय सर्विस लेन पर बैरियर/ड्यूटी लगाकर समस्त प्रकार का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
- सल्फर मोड़ बहादराबाद से यदि कोई यातायात पतंजली की ओर आता है तो उसे शान्तरशाह चौकी से शान्तरशाह अन्दर सड़क मार्ग से पथरी रो-पुल से हरिद्वार भेजा जायेगा.
- रायवाला से हरिद्वार की ओर आने वाला यातायात को सप्तऋषि से भारत माता मंदिर से होते हुए पुराना ए0आर0टी0ओ0 चौक पर रोका जायेगा.
- नजीबाबाद/चंडी चौक से ऋषिकेश की ओर जाने वाले यातायात को आनंदवन समाधि सर्विस लेन कट से 200 मीटर पूर्व रोका जायेगा.
- नजीबाबाद/चण्डी चौक से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को अलकनन्दा सर्विस लेन कट से 200 मीटर पूर्व रोका जायेगा.
- शंकराचार्य चौक से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को गायत्रीलोक सर्विस लेन कट से डायवर्ट कर गुरूकुल कांगड़ी सर्विस लेन कट से 200 मीटर पूर्व रोका जायेगा.
- गुरूकुल कांगड़ी से दिल्ली की ओर जाने वाले यातायात को राईसमील तिराहा सर्विस लेन कट से डायवर्ट कर हरिलोक तिराहा सर्विस लेन कट से 200 मीटर पूर्व रोका जायेगा.
- भगवानपुर से हरिद्वार/सिडकुल की ओर आने वाले यातायात को धनौरी से सुमन नगर से होते हुए सिडकुल/हरिद्वार भेजा जायेगा.
