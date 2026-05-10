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पलामू में क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की सूची तैयार, संगठित अपराधियों पर विशेष निगरानी

पलामू: जिले में पुलिस ने क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों की सूची तैयार की है. सूची में शामिल ऐसे लोग हैं, जो संगठित अपराध और क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को मदद करते हैं. सूची में शामिल लोग आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ अपने लाइसेंसी हथियार को भी लेकर चलते हैं. पलामू पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना तैयार की है. इसके लिए सभी एसडीपीओ और थाना प्रभारी को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं.

पुलिस ने सूची में शामिल लोगों के लिए अलग-अलग कैटेगरी तैयार की है. हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, जमीन माफिया और नशीले पदार्थों के तस्कर से जुड़े हुए लोगों के अलग-अलग सूची तैयार की गई है. आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ संबंध रखने वाले लोगों को भी इससे जोड़ा गया है. सभी के खिलाफ निगरानी, थाना हाजिरी और निरोधात्मक कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है.

जानकारी देते एसपी (ईटीवी भारत)

क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों की सूची तैयार की गई है. अलग-अलग कांड के हिसाब से यह सूची बनाई गई. रंगदारी और आर्म्स एक्ट जैसे अलग-अलग कैटेगरी में सूची बनाई गई है. अपराध से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ निगरानी प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और अपराधियों के खिलाफ सीसीए जैसी भी कार्रवाई की जाएगी. कई लोगों के खिलाफ थाना हाजिरी जैसी कार्रवाई भी की जाएगी:- कपिल चौधरी, पलामू एसपी