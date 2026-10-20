अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: 1125 पुलिस और 140 होमगार्ड जवान संभालेंगे कमान, 155 CCTV से चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर
21 से 27 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव को भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए तैयारियां पूरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 12:12 PM IST
कुल्लू: जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. इस उत्सव में भाग लेने के लिए जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान पहुंच रहे हैं. इस उतस्व में कहीं कोई बाधा न पहुंचे इसके लिए कुल्लू पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है.
दशहरा उत्सव को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर
एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया कि, "1265 जवानों के हाथ में कुल्लू दशहरा की सुरक्षा रहने वाली है. इसमें 1125 पुलिस और 140 होमगार्ड जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे. कुल्लू दशहरा के लिए शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है. जहां पर 6 डीएसपी रैंक अधिकारी कुल्लू शहर की सुरक्षा को संभालेंगे. 155 सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पूरे मेले पर नजर रखी जाएगी. वहीं, पांच ड्रोन कैमरा के माध्यम से दशहरा उत्सव के दौरान रथ यात्रा, ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्थिति जांचने के लिए पांच ड्रोन कैमरा भी लगाए जाएंगे."
एसपी कुल्लू ने बताया कि, ट्रैफिक नियम की उलनघना करने वालों के चालान तो किया ही जाएंगे वहीं 6 क्रेन भी नो पार्किंग जोन के पास तैनात रहेगी. ने कहा कि कुल्लू पुलिस दशहरा उत्सव के लिए पूरी तरीके से तैयार है. रथ यात्रा और अन्य गतिविधियों के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले लिया गया है. दशहरा उत्सव में किसी प्रकार की दुर्घटना या अनहोनी ना हो इसको लेकर कुल्लू पुलिस तैयार है.
अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे की खास तैयारी
- अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
- दशहरा उत्सव के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से सर्विलांस
- उत्सव के लिए 6 सेक्टर में बांटा कुल्लू शहर
- हर सेक्टर में 6 डीएसपी रैंक के अधिकारी की तैनाती
- दशहरा उत्सव में 1265 पुलिस के जवान संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी
- 155 CCTV कैमरों से रखी जाएगी पैनी नजर
अभिषेक सेकर ने बताया कि, दशहरा उत्सव के सातों दिन किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बरकरार रखनी है उसको लेकर भी प्रयास किया जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि रथ यात्रा भगवान नरसिंह की जलेब, कला केंद्र मे रात्रि प्रोग्राम के दौरान पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी. एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने कुल्लू की जनता से भी अपील की है कि दशहरा उत्सव के दौरान किसी प्रकार की अफवाह में आने से बचें और दशहरा उत्सव को बेहतरीन तरीके से मनाएं.
एक मंच पर दिखेगी देश-विदेश की संस्कृति
उत्सव में एक विशेष सामूहिक नृत्य प्रस्तुति तैयार की जा रही है. इसमें विदेशी, राष्ट्रीय और स्थानीय कलाकार कुल्लू की लोक धुनों पर एक साथ नृत्य करते नजर आएंगे. इसका उद्देश्य अलग-अलग संस्कृतियों को एक मंच पर लाकर सांस्कृतिक एकता और विविधता का संदेश देना है. सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस बार उत्सव में कई नए आकर्षण देखने को मिलेंगे और स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने के पर्याप्त अवसर दिए जाएंगे.
उत्सव समिति की आय बढ़कर करीब 10 करोड़ रुपये हुई
सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि, "वर्ष 2023 में मेरी अध्यक्षता में आयोजित दशहरा उत्सव के दौरान समिति की आय लगभग 6.5 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर करीब 10 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. आय में वृद्धि के साथ उत्सव की व्यवस्थाओं और सुविधाओं पर होने वाले खर्च में भी बढ़ोतरी की जा रही है. उपलब्ध संसाधनों का उपयोग देवी-देवताओं, देवलुओं, गुरों और पुजारियों सहित संबंधित वर्गों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए किया जा रहा है."
दशहरा उत्सव में रोजाना 75 लाख लीटर पानी की आपूर्ति
अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दौरान ढालपुर मैदान और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की मांग बढ़ने की संभावना रहती है. इसके मद्देनजर जल शक्ति विभाग ने अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है. दशहरा उत्सव के दौरान रोजाना 75 लाख लीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी, जो सामान्य दिनों के मुकाबले 10 लाख लीटर अधिक है. अंतरराष्ट्रीय उत्सव में रोजाना एक से डेढ़ लाख लोगों के पहुंचने की संभावना है. पेयजल की बेहतर व्यवस्था के लिए ढालपुर मैदान और देवी-देवताओं के अस्थायी शिविरों के आसपास 140 अतिरिक्त नल लगाए जा रहे हैं. विभाग पेयजल लाइनों की जांच करवा रहा है और उनके आसपास साफ-सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि देवलुओं और श्रद्धालुओं को पानी भरने में परेशानी न हो.
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