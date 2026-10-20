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अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा: 1125 पुलिस और 140 होमगार्ड जवान संभालेंगे कमान, 155 CCTV से चप्पे-चप्पे पर पैनी नजर

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव ( FILE, ETV Bharat )

कुल्लू: जिला मुख्यालय के ढालपुर मैदान में 21 अक्टूबर से अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव मनाया जाएगा. इस उत्सव में भाग लेने के लिए जिला कुल्लू के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान पहुंच रहे हैं. इस उतस्व में कहीं कोई बाधा न पहुंचे इसके लिए कुल्लू पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है.

दशहरा उत्सव को लेकर चप्पे-चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर एसपी कुल्लू अभिषेक सेकर ने बताया कि, "1265 जवानों के हाथ में कुल्लू दशहरा की सुरक्षा रहने वाली है. इसमें 1125 पुलिस और 140 होमगार्ड जवान सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे. कुल्लू दशहरा के लिए शहर को 6 सेक्टर में बांटा गया है. जहां पर 6 डीएसपी रैंक अधिकारी कुल्लू शहर की सुरक्षा को संभालेंगे. 155 सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पूरे मेले पर नजर रखी जाएगी. वहीं, पांच ड्रोन कैमरा के माध्यम से दशहरा उत्सव के दौरान रथ यात्रा, ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्थिति जांचने के लिए पांच ड्रोन कैमरा भी लगाए जाएंगे."