बरेली में PRV पर तैनात दो पुलिसकर्मी निलंबित; डीजल चोरी का वीडियो सामने आने पर एक्शन
यह पता लगाया जाएगा कि डीजल के संबंध में वास्तव में क्या अनियमितता हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:34 AM IST
बरेली: डायल-112 की PRV गाड़ी का डीजल चोरी करने के आरोप में दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक ने एक होमगार्ड पर भी कार्रवाई के लिए कमांडेंट को पत्र लिखा है. यह एक्शन तब लिया गया, जब सोशल मीडिया पर डीजल के बदले पैसे लेते हुए पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ.
वायरल वीडियो में PRV वाहन से डीजल निकाले जाने और उसे पेट्रोल पंप पर दिए जाने का दावा किया गया है. यह प्रकरण शाही थाना क्षेत्र की दुनका चौकी से संबंधित बताया गया है. मामले में शाही थाने की डायल-112 PRV पर तैनात हेड कांस्टेबल बृजेश कुमार और कांस्टेबल मोंटी कुमार की भूमिका पर सवाल उठे हैं.
19 सितंबर को मिली शिकायत के आधार पर अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कराई. आरोप है कि दोनों पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल पंप कर्मियों से मिलीभगत कर सरकारी वाहन से ईंधन निकलवाया और उसे बेच दिया.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कराई गई है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि सरकारी डीजल के संबंध में वास्तव में क्या अनियमितता हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे.
इस मामले में होमगार्ड मुकेश शर्मा का नाम भी सामने आया है. पुलिस विभाग की ओर से उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला कमांडेंट होमगार्ड को पत्र भेजा गया है. विभागीय जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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