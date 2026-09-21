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बरेली में PRV पर तैनात दो पुलिसकर्मी निलंबित; डीजल चोरी का वीडियो सामने आने पर एक्शन

बरेली में PRV पर तैनात दो पुलिसकर्मी निलंबित. ( Photo Credit: Bareilly Police Media Cell )