शहादत को सलाम: वीर STF इंस्पेक्टर सुनील कुमार को 'कीर्ति चक्र', परिजनों से मिलने पहुंचे बड़े अफसर
जांबाज इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने शामली मुठभेड़ में दिखाया था अदम्य साहस, 3 गोलियां लगने के बाद भी नहीं हटे पीछे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 4:21 PM IST|
Updated : August 15, 2026 at 5:07 PM IST
मेरठ : उत्तर प्रदेश पुलिस के 163 वर्षों के इतिहास में 15 अगस्त को एक अत्यंत गौरवपूर्ण अध्याय जुड़ गया. यूपी एसटीएफ के जांबाज इंस्पेक्टर स्वर्गीय सुनील कुमार को देश के दूसरे सबसे बड़े शांतिकाल वीरता पुरस्कार 'कीर्ति चक्र' (मरणोपरांत) से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. यूपी पुलिस के इतिहास में यह पहला ऐतिहासिक अवसर है, जब विभाग के किसी वीर अधिकारी को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए 'कीर्ति चक्र' से सम्मानित किया जाएगा.
इस अवसर पर मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर सहित पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मेरठ स्थित शहीद इंस्पेक्टर के आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, उनका कुशलक्षेम जाना और पूरे पुलिस परिवार को सदैव साथ खड़ा रखने का आश्वासन दिया.
दरअसल, 20 जनवरी 2025 को शामली जिले के झिंझाना (चौसाना) क्षेत्र में 1 लाख रुपये के इनामी कुख्यात अपराधी अरशद पुत्र जमील और उसके गिरोह के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन का नेतृत्व इंस्पेक्टर सुनील कुमार कर रहे थे. ऑटोमैटिक हथियारों से लैस बदमाशों की अंधाधुंध गोलीबारी में 3 गोलियां लगने और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सुनील कुमार पीछे नहीं हटे. उन्होंने बहादुरी से मोर्चा संभाले रखा, जिसके परिणामस्वरूप अरशद समेत गिरोह के 4 कुख्यात अपराधी ढेर कर दिए गए. उपचार के दौरान 22 जनवरी को उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस सम्मान पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार का मरणोपरांत 'कीर्ति चक्र' से अलंकरण उनके अदम्य साहस, अप्रतिम पराक्रम और राष्ट्र के प्रति सर्वोच्च समर्पण का प्रतीक है.
एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि शहीद इंस्पेक्टर सुनील कुमार का बलिदान केवल उनके परिवार की क्षति नहीं, बल्कि पूरे यूपी पुलिस परिवार और प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है. पुलिस प्रशासन हर मोड़ और हर परिस्थिति में शहीद परिवार के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहेगा. उनका शौर्य आने वाली पीढ़ियों को कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता रहेगा.
शहीद के पुत्र मंजीत सिंह ने कहा कि आज हमारे परिवार के लिए दुख और गर्व दोनों का क्षण है. उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में पहली बार मिला यह सम्मान हमारे पिता के सर्वोच्च बलिदान पर मुहर लगाता है. पिता जी हमेशा अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहते थे और उसी निष्ठा में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी. मैं भी पिता जी के पदचिन्हों पर चलते हुए पुलिस सेवा में शामिल होकर उनके गर्व और देश के सम्मान को और आगे बढ़ाऊंगा.
सरधना विधानसभा भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा सुनील कुमार जिस स्तर के जांबाज और कर्मठ पुलिस अफसर थे, उन्होंने हमेशा निर्भीक होकर कर्तव्य निभाया. उनके जाने से भले ही देश और समाज को अपूरणीय क्षति हुई है, लेकिन केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिया गया यह सर्वोच्च सम्मान हम सभी के लिए एक सुखद और गर्व का क्षण है. पूरी सरकार और हम सब बिना किसी राजनीति के शहीद परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं.
कानपुर : IPS सत्यजीत गुप्ता को गैलेंट्री अवॉर्ड
कानपुर के रिजर्व पुलिस लाइन परिसर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का समारोह हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ. ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद पुलिस विभाग में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को पदक देकर अलंकृत किया गया. पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल को उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया. वहीं, डीसीपी मुख्यालय दिनेश त्रिपाठी की सराहनीय सेवाओं को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया. इसके साथ ही अदम्य साहस और पराक्रम की मिसाल पेश करने वाले डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता को देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
इन लोगों को किया गया सम्मानित
आरक्षी नवीन कुमार को स्वर्ण पदक मिला, जबकि आरक्षी अंकित कुमार, सतर्कता विभाग के निरीक्षक सुरेश कुमार यादव, अनुराग, पूनम परिहार, अभिषेक कुमार, सतनाम और उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार, लोकेंद्र सिंह, मंजेश कुमार और रमेश कुमार को रजत पदक सौंपा गया. इनके अलावा उपनिरीक्षक रमेश कुमार सिंह, बृजेश कुमार, राजेश कुमार, राम कैलाश, जितेंद्र कुमार, वीरेश सिंह, रघुनंदन सिंह, जयप्रकाश यादव, मोहम्मद आरिफ खान, एलएफएम बृजेंद्र पाल सिंह समेत हेड कांस्टेबल बलराम सिंह, विजय मिश्रा, अवधेश कुमार, कायम सिंह, मोहन प्रसाद यादव, जयप्रकाश तिवारी, शिवराम, श्रीकांत सिंह, सलाहुद्दीन खान, योगेंद्र सिंह, नीरज द्विवेदी, प्रदीप कुमार, रमाकांत, जितेंद्र कुमार, बलवीर सिंह, विद्यासागर, करण सिंह, सत्येंद्र कुमार, विजय, अवधेश कुमार, सुधीर कुमार, दिलशाद खान, सतीश कुमार और मुकेश कुमार को अति उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया.
अमेठी : एसपी सरवणन टी. को मिला प्रशंसा चिह्न गोल्ड
अमेठी पुलिस अधीक्षक सरवणन टी को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीजीपी उत्तर प्रदेश ने प्रशंसा चिह्न गोल्ड से सम्मानित किया है. पुलिस अधीक्षक ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के जरिए क्राइम कंट्रोल कर आम लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा का भरोसा दिलाया है. मूल रूप से तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले सरवणन टी. 2019 बैच (यूपी कैडर) के आईपीएस अधिकारी हैं. इनकी गिनती तेज-तर्रार अफसरों में होती है.
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