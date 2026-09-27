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कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में गिरी युवती की पुलिसकर्मी ने बचाई जान, SI विनोद कुमार की तत्परता बनी जीवनरक्षक

कुरुक्षेत्रः ऐतिहासिक ब्रह्म सरोवर स्थित भीम घाट पर रविवार को एक युवती अचानक सरोवर में गिर गई. युवती के पानी में गिरने की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिस चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बिना समय गंवाए पानी में छलांग लगा दी और अन्य लोगों की मदद से युवती को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

गश्त पर थी पुलिस टीमः जान बचाने वाले सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि श्राद्ध पक्ष के चलते ब्रह्म सरोवर परिसर में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है. इसी को देखते हुए पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही थी. ड्यूटी के दौरान विनोद कुमार को लोगों के शोर से युवती के सरोवर में गिरने की जानकारी मिली. उन्होंने तत्काल मौके पर पहुंचकर साहस और सूझबूझ का परिचय दिया. युवती को बाहर निकालने के बाद सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि "उन्होंने एंबुलेंस का इंतजार नहीं किया और उसे अपनी स्कूटी पर तुरंत लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया."

SI विनोद कुमार की तत्परता से ब्रह्म सरोवर में गिरी युवती की जान बची. (ETV Bharat)

डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि "युवती ज्योति की हालत फिलहाल सामान्य है, हालांकि वह अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है. उसके परिजनों को घरवालों के मोबाइल के माध्यम से सूचना दे दी गई है. युवती किन परिस्थितियों में सरोवर में गिरी, यह उसके बयान के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. पुलिसकर्मी विनोद कुमार की त्वरित कार्रवाई और मानवीय संवेदनशीलता की स्थानीय स्तर पर सराहना की जा रही है."