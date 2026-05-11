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खुले नाले में समाई गई महिला की स्कूटी; बाल-बाल बची मां-बच्चे की जान

मथुरा: जिले में रविवार की देर रात नगर निगम की लापरवाही के चलते दो लोगों की जान जाते-जाते बची. बीएसए रोड स्थित नाले के हॉल खुले होने पर स्कूटी सवार महिला और बच्ची नाले में गिर गई. गनीमत रही कि मौके पर पुलिसकर्मियों मौजूद थे. जिन्होंने तुरंत रेस्क्यू कर दोनों की जान बचाई. स्थानीय लोगों ने एक ओर जहां पुलिसकर्मियों की सराहना तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम पर जमकर निशाना साधा.

पुलिस कार्यो ने दो लोगों की जान बचाई: बता दें कि रविवार की देर रात स्कूटी सवार महिला और 3 साल की मासूम बच्ची अपने घर को जा रही थी, तभी अचानक बीएसए रोड स्थित नाले का हॉल खुला होने पर स्कूटी नाले में गिर गई. स्कूटी पर सवार महिला और 3 साल की मासूम बच्ची नाले में गिर गई. वहीं, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला और बच्ची की जान बचाई. घटना के बाद पुलिसकर्मियों की सराहना स्थानीय लोगों द्वारा की गई. स्कूटी सेवर महिला कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई.

नगर निगम की लापरवाही: मथुरा वृंदावन नगर निगम द्वारा नाली नालों की सफाई के लिए अभियान चला रखा है, लेकिन लापरवाही नाले पर बने हॉल को कर्मचारी द्वारा ढाका नहीं जाता और लापरवाही सामने आती है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों और आवाजाही करने वाले लोगों को भुगतना पड़ता है. रात का बिहार से बीसीए कॉलेज और भूतेश्वर चौराहा पर एक दर्जन से अधिक नाले के हॉल खुले हुए पड़े है. नगर निगम के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है.