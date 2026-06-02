बुलंदशहर में सिपाही ने स्क्रैप कारोबारी पर तानी पिस्टल, भीड़ ने पुलिस कर्मी को घेरा, धक्का-मुक्की हुई
तार चोरी के आरोप में पकड़े गए चोरों की सूचना पर पुलिस स्क्रैप व्यापारी से पूछताछ करने पहुंची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 2, 2026 at 8:03 PM IST|
Updated : June 2, 2026 at 9:10 PM IST
बुलंदशहर : ककोड़ थाना क्षेत्र में चोरी के बिजली तार बरामद करने पहुंची पुलिस टीम और स्थानीय व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि धक्का-मुक्की के दौरान एक सिपाही ने आत्मरक्षा में अपनी पिस्टल निकालकर आरोपी पर तान दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.
मंगलवार दोपहर तार चोरी के आरोप में पकड़े गए चोरों की सूचना पर पुलिस स्क्रैप व्यापारी से पूछताछ करने पहुंची थी. चोरों ने व्यापारी पर चोरी के विद्युत तार खरीदने का आरोप लगाया है. इस दौरान स्थानीय व्यापारियों ने पुलिस का जमकर विरोध किया और पुलिस की गाड़ी को घेर लिया. खुद को भीड़ से घिरता देख आत्मरक्षा में सिपाही ने पिस्टल निकल ली. पिस्टल देख व्यापारी भड़क गए और पुलिस कर्मी से धक्का-मुक्की करने लगे.
एसपी सिटी अभिषेक प्रताप अजेय ने बताया, 31 मई को थाना ककोड़ कस्बे में एक निर्माणाधीन मकान से चोरों ने बिजली के तार चोरी कर लिए थे. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया था. घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की थी. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने चोरी किया गया तार ककोड़ के दुकानदार को बेचा गया था.
इस मामले में मंगलवार को पुलिस पूछताछ के लिए व्यापारी के पास गई. लेकिन व्यापारियों ने पुलिस का उग्र विरोध किया. इस दौरान पुलिस कर्मी ने अपनी सुरक्षा के लिए पिस्टल निकाल लिया. घटना के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था है.
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