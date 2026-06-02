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बुलंदशहर में सिपाही ने स्क्रैप कारोबारी पर तानी पिस्टल, भीड़ ने पुलिस कर्मी को घेरा, धक्का-मुक्की हुई

सिपाही ने तानी पिस्टल. ( Photo Credit; VIRAL )