निशाना सटीक तो कार्रवाई भी होगी तेज, जवानों ने परखी अपनी फायरिंग क्षमता
रांची में पुलिस जवानों को नियमित फायरिंग का अभ्यास कराया जा रहा है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 4, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : September 4, 2026 at 3:29 PM IST
रांचीः अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने के लिए रांची पुलिस ने अपने जवानों की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है. इसी कड़ी में थाना प्रभारियों, पुलिस पदाधिकारियों और टाइगर मोबाइल के जवानों को नियमित फायरिंग अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि आपात परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रिया क्षमता और हथियार संचालन की दक्षता बेहतर हो सके.
जैप-1 ग्राउंड में आजमाया निशाना
एसएसपी रांची राकेश रंजन के निर्देश पर शुक्रवार को बरियातू स्थित जैप-1 ग्राउंड में फायरिंग अभ्यास आयोजित किया गया. इसमें टाइगर मोबाइल में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी और जवानों के अलावा रांची जिले के विभिन्न थानों के थाना प्रभारी और संबंधित पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए. अभ्यास के दौरान पुलिसकर्मियों ने निर्धारित सुरक्षा मानकों और मानक प्रक्रिया का पालन करते हुए छोटे हथियारों से फायरिंग की.
इस दौरान लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के साथ हथियारों के सुरक्षित संचालन और आकस्मिक परिस्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया देने का अभ्यास कराया गया. एसएसपी राकेश रंजन ने बताया कि फायरिंग अभ्यास का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों को हथियार संचालन में दक्ष बनाना और विषम परिस्थितियों में उनकी प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करना है. नियमित अभ्यास से जवानों के आत्मविश्वास, अनुशासन और ऑपरेशनल तैयारी में भी सुधार होता है.
अपराध नियंत्रण में टाइगर मोबाइल की अहम भूमिका
रांची शहर में अपराध नियंत्रण और त्वरित पुलिसिंग में टाइगर मोबाइल के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. किसी घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर सबसे पहले पहुंचने वाली पुलिस टीमों में टाइगर मोबाइल भी शामिल होती है। ऐसे में इन जवानों का शारीरिक रूप से फिट होने के साथ-साथ हथियार संचालन में दक्ष होना भी जरूरी माना जाता है.
इसी वजह से फायरिंग अभ्यास में टाइगर मोबाइल के जवानों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नियमित प्रशिक्षण से जवानों की कार्यक्षमता और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता को और मजबूत किया जा सकता है.
हथियारों के रखरखाव और सुरक्षा पर भी जोर
फायरिंग अभ्यास के दौरान केवल निशानेबाजी पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि हथियारों की सुरक्षा और रखरखाव से जुड़े जरूरी मानकों की भी जानकारी दोहराई गई. पुलिसकर्मियों को बताया गया कि हथियारों की नियमित जांच और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रखरखाव उनकी विश्वसनीयता और सुरक्षित संचालन के लिए बेहद जरूरी है.
फायरिंग अभ्यास से पहले और बाद में हथियारों की स्थिति की जांच की जाती है. धूल, जंग या किसी तरह की टूट-फूट की पहचान के साथ आवश्यक सफाई और रखरखाव किया जाता है. हथियार के चलने वाले हिस्सों, बैरल और मैगजीन आदि की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाता है.
पुलिस अधिकारियों ने जवानों को स्पष्ट किया कि हथियार केवल जरूरत के समय इस्तेमाल करने का साधन नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है. इसलिए उसे सुरक्षित, कार्यशील और निर्धारित सुरक्षा मानकों के अनुरूप रखना जरूरी है. फायरिंग अभ्यास के दौरान इन सभी बिंदुओं को एक बार फिर जवानों और पुलिस पदाधिकारियों को समझाया गया .
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