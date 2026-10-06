पांच दशक की अनूठी परंपरा: दबलाना थाने से पुलिसकर्मियों ने निकाली तेजाजी की झंडी...यह है मान्यता
दबलाना में थाना बनने के समय से ही पुलिसकर्मी ऐसा कर रहे हैं. ट्रांसफर होकर यहां आए जवान हर साल निभाते हैं झंडी की परंपरा.
Published : October 6, 2026 at 9:16 PM IST
बूंदी: जिले के दबलाना थाने से करीब पांच दशक पुरानी अनूठी परंपरा जुड़ी है. दबलाना थाने के पुलिसकर्मी जीव-जंतुओं से सुरक्षा की कामना लेकर हर साल झंडी चढ़ाते हैं. हर वर्ष तेजादशमी के बाद ग्यारस को दबलाना थाने से पुलिसकर्मी तेजाजी महाराज की झंडी लेकर आलोद गांव स्थित तेजाजी महाराज के स्थान पहुंचते हैं. पुलिसकर्मी अपनी सुरक्षा की कामना लेकर लोकदेवता तेजाजी के दरबार में शीश नवाते हैं. उनकी मान्यता है कि तेजाजी महाराज थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को जहरीले जीव-जंतुओं से सुरक्षित रखते हैं.
थाने की स्थापना के साथ शुरू रस्म: दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि थाने में तेजाजी महाराज को झंडी चढ़ाने की परंपरा 45 से 50 वर्ष पुरानी है. दबलाना में थाना स्थापित होने के समय से ही पुलिसकर्मी ऐसा कर रहे हैं. एसएचओ समेत पुलिसकर्मी भले ही ट्रांसफर होकर चले जाते हैं, लेकिन झंडा चढ़ाने की रस्म थाने की ओर से जारी है. प्रिया व्यास ने बताया, जब से दबलाना में पोस्टिंग हुई, तभी से इस परंपरा की जानकारी मिली. यह लोक आस्था से जुड़ी परंपरा है, जिसे पुलिसकर्मी हर साल पूरी श्रद्धा से निभाते हैं.
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वर्दीधारी बने यात्री: एकादशी पर मंगलवार को दबलाना थाने से तेजाजी महाराज की झंडी लेकर पुलिसकर्मी निकले. करीब चार किलोमीटर दूर आलोद के तेजाजी मंदिर पहुंचे. थाना प्रभारी प्रिया समेत स्टाफ शामिल हुआ. एएसआई नानूराम गुर्जर पारंपरिक वेशभूषा में तेजाजी महाराज की झंडी लेकर आगे चल रहे थे.
इसके पीछे मान्यता: दबलाना पुलिस के तेजाजी की झंडी चढ़ाने की परंपरा के पीछे खास मान्यता है. तेजाजी महाराज को सर्पदंश और जहरीले जीव-जंतुओं से रक्षा करने वाले लोकदेवता के रूप में पूजा जाता है. इसी लोक विश्वास के चलते दबलाना थाने के पुलिसकर्मी तेजाजी महाराज के दरबार में झंडी चढ़ाते हैं. थाना प्रभारी प्रिया ने बताया कि पुलिसकर्मियों में विश्वास है कि तेजाजी की कृपा से थाने में तैनात जवान जहरीले जीव-जंतुओं से सुरक्षित रहते हैं. पुलिसकर्मी इसे तेजाजी की कृपा और आस्था से जोड़कर देखते हैं. यही वजह है कि थाने में आने वाला नया पुलिसकर्मी भी इस परंपरा को निभाता है.
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