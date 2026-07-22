छात्राओं की सुरक्षा के लिए स्कूल के बाहर पुलिसकर्मी तैनात, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने की थी शिकायत
दिल्ली में पुलिस ने हिदायत दी है कि स्कूल से लड़कियों के छुट्टी के दौरान बेवजह कोई भी लड़का यहां खड़ा नहीं होगा.
Published : July 22, 2026 at 4:40 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर लगातार दिल्ली सरकार और सामाजिक स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता चिंतित रहते हैं. दिल्ली के बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोलरबंद इलाके में दिल्ली सरकार के चार उच्च विद्यालय है, जहां 5000 से ज्यादा स्कूली छात्राएं पढ़ती है. जब स्कूल से छात्राओं की छुट्टी होती है, तब गलियों में असामाजिक लोगों के द्वारा छात्राओं के साथ बदसलूकी की जाती है, जिसको देखते हुए सामाजिक स्तर पर कार्य करने वाले लोगों ने यह मांग दिल्ली पुलिस से की थी कि छुट्टी के समय छात्राओं के सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल गेट के बाहर पुलिस का स्टाफ खड़ा होना चाहिए. ताकि गलत गतिविधि करने वाले लड़के वहां से हट जाए और छात्राएं सुरक्षित अपने घर तक पहुंच सके.
बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के मोलरबंद इलाके में दिल्ली सरकार के चार हाई स्कूल है, जहां छुट्टी होने के बाद जब स्कूल से छात्राएं निकलती है तो उनकी भीड़ काफी ज्यादा होती है, जिसके वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति भी देखी जाती है. वहीं असामाजिक लड़के भी इस दौरान गलियों में और स्कूल के बाहर खड़े रहते हैं और लड़कियों को देखकर गलत बयानबाजी और अश्लील हरकत करते हैं. इसको देखते हुए कई बार छात्राओं ने अपने घर पहुंच कर अपने पेरेंट्स से शिकायत की थी.
दिल्ली में स्कूल के बाहर पुलिसकर्मी तैनात
सामाजिक स्तर पर लोगों ने इसका विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस से यह गुहार लगाई थी कि स्कूल की छुट्टी के समय दिल्ली पुलिस के जवान स्कूल गेट के बाहर और गलियों में खड़े रहें ताकि जब छात्राओं की छुट्टी होती है, उस वक्त वो निडर होकर अपने घर जा सके. इसकी गंभीरता को देखते हुए जैतपुर थाना के SHO सुनील कुमार अपने पुलिस स्टाफ के साथ स्कूल पहुंचे. उन्होंने स्कूल के बाहर तैनात होकर छात्राओं को यह आश्वस्त किया कि आप लोग निडर होकर स्कूल से घर जाए. दिल्ली पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है. इस दौरान क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने पुलिस से यह शिकायत की थी.
कई बार बच्चों के पेरेंट्स ने की थी शिकायत
क्षेत्र के रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) अध्यक्ष सरजीत चौकन ने बताया कि यहां पर दिल्ली सरकार के चार स्कूल है, जिसमें 5000 से अधिक छात्राएं पढ़ती हैं. जब स्कूल की छुट्टी होता है तब सड़कों पर और गलियों में छात्राओं की भीड़ होती है. ऐसे में हमें कई बार बच्चों के पेरेंट्स से शिकायत मिला था कि जब स्कूली छात्राओं की छुट्टी होती है तब कुछ असामाजिक युवाओं के द्वारा गलत कमेंट लड़कियों पर की जाती है. इसको लेकर हमने थाना में शिकायत की थी.
असामाजिक लोग लड़कियों पर करते थे गलत बातें
वीसंबर शर्मा बताते हैं कि यह मोडबंद का इलाका है. इसको स्कूल रोड भी कहा जाता है. क्योंकि यहां पर दिल्ली सरकार के चार स्कूल है. इसलिए यहां पर सुबह का जो शिफ्ट होता है, वह छात्राओं का होता है. उसके बाद दोपहर 1:00 से छात्रों का होता है. ऐसे में जब छात्राओं की छुट्टी होती है, तब बड़ी संख्या में स्कूल से छात्राएं बाहर निकलती है. यहां पर असामाजिक गतिविधि के लोग भी रहते हैं, जो लड़कियों पर गलत बातें करते हैं और उन पर गंदे कमेंट्स करते हैं, जिसको देखते हुए यहां पर पुलिस तैनात है.
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