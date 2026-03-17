ETV Bharat / state

उधम सिंह नगर में पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर, शक्तिफार्म चौकी प्रभारी बनाए गए ललित चौधरी

उधम सिंह नगर के चौकी शक्तिफार्म में पुलिसकर्मियों की तैनाती, एसएसपी गणपति ने कल ही किए थे शक्तिफार्म चौकी प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

Udham Singh Nagar SSP Ajay Ganpati
उधम सिंह नगर एसएसपी अजय गणपति (फोटो सोर्स- Police Department)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 17, 2026 at 7:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के मकसद से एसएसपी अजय गणपति ने सितारगंज कोतवाली के तहत आने वाले चौकी शक्तिफार्म में पुलिस कर्मियों की नई तैनाती की है. जहां ललित चौधरी को शक्तिफार्म चौकी प्रभारी बनाया गया है. इसके अलावा अन्य पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की है.

बता दें कि उधम सिंह नगर में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए चौकी शक्तिफार्म कई पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की है. जिसमें चौकी प्रभारी, सहायक उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल आदि के ट्रांसफर शामिल है.

चौकी शक्तिफार्म में इनकी हुई तैनाती-

  1. उपनिरीक्षक (SI) ललित चौधरी को कोतवाली सितारगंज से चौकी शक्तिफार्म का प्रभारी बनाया गया है.
  2. सहायक उपनिरीक्षक (Adi. SI) हरीश कुमार को पुलिस लाइन से चौकी शक्तिफार्म में तैनात किया गया है.
  3. हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल पुलिस (HC/CP) के पद पर हरीश राम, अनिल कुमार और कमल सिंह को पुलिस लाइन से चौकी शक्तिफार्म भेजा गया है.
  4. कांस्टेबल/कांस्टेबल पुलिस (C/CP) के रूप में मदन सिंह, हरगोविंद और भूपाल सिंह बिष्ट को भी पुलिस लाइन से स्थानांतरित कर चौकी शक्तिफार्म में नियुक्त किया गया है.

इन सभी नियुक्तियों का उद्देश्य क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और ज्यादा प्रभावी बनाना एवं जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. शक्तिफार्म चौकी, कोतवाली सितारगंज क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण पुलिस चौकी क्षेत्र माना जाता है, जहां पुलिस बल की मजबूती से अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी.

Udham Singh Nagar Police Transfer
इन पुलिसकर्मियों का हुआ ट्रांसफर (फोटो सोर्स- Police Department)

पुलिस प्रशासन का मानना है कि नई तैनाती से क्षेत्र में गश्त, निगरानी और अपराध नियंत्रण की गतिविधियों में तेजी आएगी. साथ ही स्थानीय लोगों को बेहतर सुरक्षा का अनुभव होगा. उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति की ओर से उठाया गया यह कदम पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. इससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है.

कल ही शक्तिफार्म चौकी प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी हुए थे लाइन हाजिर: गौर हो कि बीती रोज एसएसपी अजय गणपति ने शक्तिफार्म चौकी प्रभारी उप निरीक्षक प्रकाश चंद्र भट्ट समेत वहां तैनात 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया था. यह कार्रवाई शक्तिफार्म चौकी क्षेत्र में अवैध खनन मामले में पुलिस की ड्यूटी के प्रति उदासीनता और लापरवाही बरतने पर की गई थी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

SHAKTI FARM OUTPOST INCHARGE
UDHAM SINGH NAGAR POLICE TRANSFER
उधम सिंह नगर पुलिस ट्रांसफर
शक्तिफार्म चौकी पुलिसकर्मी तैनाती
UDHAM SINGH NAGAR SSP AJAY GANPATI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.