हरिद्वार में 'भंडारा किंग' रमाशंकर गुप्ता का अंतिम संस्कार, पुलिस ने निभाया इंसानियत का फर्ज
हरिद्वार के हरकी पैड़ी के पास 'भंडारा करा दो बाबूजी...' कहने वाले 'भंडारा किंग' रमाशंकर गुप्ता का अंतिम संस्कार,पुलिस ने विधि-विधान से कराया अंतिम संस्कार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 12, 2026 at 7:09 PM IST|
Updated : July 12, 2026 at 8:50 PM IST
हरिद्वार: हरकी पैड़ी के पास सालों तक गूंजने वाली 'भंडारा करा दो बाबूजी...' की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है. श्रद्धालुओं के बीच 'भंडारा किंग' बाबा के नाम से प्रसिद्ध रमाशंकर गुप्ता का खड़खड़ी श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया. हरिद्वार पुलिस ने खड़खड़ी श्मशान घाट सेवा समिति के सहयोग से पूरे विधि के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया.
इस दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने उन्हें कंधा देकर अंतिम विदाई दी. हालांकि, पुलिस को उनके परिजनों के बारे में सभी जानकारी मिल गई है, लेकिन कोई भी परिजन अंतिम संस्कार के लिए हरिद्वार नहीं पहुंचा. इसलिए लावारिस मानते हुए उनका अंतिम संस्कार किया गया.
शिवसेतु पर जरूरतमंदों को भंडारा कराने की करते थे अपील: बता दें कि रमाशंकर गुप्ता पिछले कई सालों से हरकी पैड़ी के पास शिवसेतु पर बैठकर आने-जाने वाले हर श्रद्धालुओं से गरीबों, जरूरतमंदों के लिए भंडारा कराने की अपील करते थे. उनकी अलग आवाज ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई.
'भंडारा किंग' बाबा के नाम से मिली पहचान: कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल हुए. जिसके बाद उन्हें देशभर में 'भंडारा किंग' बाबा के नाम से पहचान मिली. हरिद्वार आने वाले लाखों श्रद्धालु उन्हें देखकर रुकते थे और अपनी श्रद्धा के अनुसार भंडारा कराते थे, जिससे जरूरतमंद लोगों को भोजन मिल जाता था.
हरकी पैड़ी के पास शौचालय में मिला था रमाशंकर गुप्ता का शव: बीती 9 जुलाई को उनका शव हरकी पैड़ी के पास एक शौचालय में मिला था. उनके निधन के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर छाया रहा. पुलिस ने उनके शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया था.
✨ “भंडारे वाले बाबा” को हरिद्वार पुलिस ने दी सम्मानजनक अंतिम विदाई— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) July 12, 2026
किसी कारण से परिजन नहीं पहुंचे अंतिम संस्कार में पुलिस बनी परिजन
पोस्टमार्टम के उपरांत हरिद्वार पुलिस ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार पूरे सम्मान के साथ कराया अंतिम संस्कार
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पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए परिजनों संपर्क भी किया: सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अलग-अलग खबरें भी चल रही थी. इस बीच पता चला कि वो उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के गांव कुंजा के रहने वाले थे. उनके अंतिम संस्कार के लिए पुलिस ने अंतिम संस्कार के लिए संपर्क किया, लेकिन परिजन नहीं पहुंचे.
ऐसे में आज यानी 12 जुलाई रविवार को हरिद्वार पुलिस ने मानवीय संवेदनाओं का परिचय देते हुए अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई. हरकी पैड़ी चौकी प्रभारी संजीत कंडारी, खड़खड़ी चौकी प्रभारी नवीन नेगी, एसआई खेमेंद्र गंगवार समेत कई पुलिसकर्मियों ने उन्हें कंधा दिया. अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी.
भाई की पुत्रवधु से हुई बातचीत: बता दें कि सोशल मीडिया पर जब रमाशंकर गुप्ता प्रसिद्ध हुए, तो कुछ महीने पहले उन्हें एक इंफ्लूएंसर अपने साथ ले गए थे. वहां वो उनके साथ रहे और खूब वीडियो भी बनाए. कुछ दिन पहले वो वापस हरकी पैड़ी पहुंचे और अचानक से उनकी मौत हो गई.
तीन भाइयों में सबसे छोटे थे रमाशंकर: उनकी मौत कैसे हुई? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा, लेकिन उनके परिजनों के बारे में पुलिस ने जानकारी हासिल कर ली. पुलिस की मानें तो रमाशंकर गुप्ता, उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले थे. कई साल पहले वो हरिद्वार आ गए थे. उनके कोई संतान नहीं थी. वो तीन भाइयों में सबसे छोटे थे.
"लावारिश शवों का अंतिम संस्कार हमारी तरफ से विधि-विधान से कराया जाता है, जिसमें करीब 10 हजार रुपए का खर्च आता है. पुलिस द्वारा लाए गए भंडारा किंग रमाशंकर गुप्ता का अंतिम संस्कार भी विधि-विधान के साथ कराया गया है."- दुर्गेश पंजवानी, उपाध्यक्ष, खड़खड़ी श्मशान घाट सेवा समिति
क्या बोले अधिकारी? हरिद्वार के एसपी सिटी अभय सिंह का कहना है कि रमाशंकर गुप्ता का पुलिस ने एसओपी के तहत अंतिम संस्कार कर दिया है. जिसमें तमाम पुलिसकर्मियों ने अपनी भागीदारी निभाई. उन्होंने कहा कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है. बल्कि, सामाजिक और मानवीय दायित्वों का भी पूरी संवेदनशीलता से निभाती है.
"रमाशंकर गुप्ता लंबे समय से हरकी पैड़ी क्षेत्र में रह रहे थे. उनकी मौत के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया था. एसओपी के तहत 72 घंटे बाद तक जब कोई परिजन नहीं आया, तो हरिद्वार पुलिस ने खड़खड़ी श्मशान घाट सेवा समिति के सहयोग से उनका सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कराया."- अभय सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार
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