पलामू में पुलिस की पेट्रोलिंग को किया गया मजबूत, थानों को मिले 31आधुनिक वाहन, आपातकालीन स्थिति में लोगों तक जल्द पहुंचेगी पुलिस
पलामू में पुलिस पेट्रोलिंग को और मजबूत करने के लिए विभिन्न थानों में 31 आधुनिक वाहन उपलब्ध करवाए गए. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 12, 2026 at 4:08 PM IST
पलामूः जिला पलामू में पुलिस की पेट्रोलिंग और मजबूत हो गई है. पलामू के विभिन्न थानों में 31 आधुनिक वाहनों को उपलब्ध करवाया गया है. पलामू में 27 प्रशासनिक पुलिस स्टेशन हैं जहां से अपराध और नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है और साथ ही आम जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है.
31 वाहनों का और वितरण किया गया
दरअसल पुलिस मुख्यालय के लिए अब तक 62 आधुनिक वाहन उपलब्ध करवाए गए हैं. पहले चरण में 31 वाहनों का वितरण किया गया था दूसरे चरण में शनिवार को 31 वाहनों का वितरण किया गया है. पलामू एसपी कपिल चौधरी के मौजूदगी में जिला के सभी थानों को वाहन दिया गया है. पुलिस स्टेशनों को दी गई गाड़ियों में वायरलेस और GPS सिस्टम लगे हैं, जिससे पूरे जिले की पुलिस फोर्स आपस में जुड़ी रह सकती है और इमरजेंसी के समय एक-दूसरे की मदद कर सकती है.
पुलिस लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगी
नए वाहन से नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर पेट्रोलिंग को मजबूत किया जाएगा. सड़क दुर्घटनाओं के दौरान मदद पहचाने के लिए पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती रहती है. आधुनिक और अच्छे वाहन होने के बाद पुलिस दुर्घटना के शिकार लोगों तक आसानी से पहुंचेगी और उन्हें मदद करने में सफल होगी.
इस दौरान सदर एसडीपीओ राजेश यादव, प्रशिक्षु डीएसपी मृत्युंजय गोप, प्रभारी सार्जेंट मेजर सुरेश राम, टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार समेत कई अधिकारी मौजूद थे.
पुलिस आम लोगों के लिए कदम उठा रही है
पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के तरफ से दूसरे चरण में 31 वाहन उपलब्ध करवाए गए थे जिन्हें सभी थानों को दिया गया है. पुलिस आम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कई बिंदुओं पर कदम उठा रही है. नए वाहन पुलिस की पेट्रोलिंग मजबूत ही साथ ही साथ आम लोगों तक पुलिस आसानी से पहुंच जाएगी.
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