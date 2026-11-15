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भीषण सड़क हादसा: गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटा, SSI गंभीर घायल

लक्सर में तेज रफ्तार का कहर ( Photo-ETV Bharat )

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, यहां गश्त कर रही पुलिस टीम की गाड़ी को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) राजेश बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक के साथ करीब 200 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई. हादसे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है.

गौर हो कि बीती देर रात क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम की गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) राजेश बिष्ट के पैर में गंभीर चोट आईं हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी ट्रक के साथ करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई.