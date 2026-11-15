भीषण सड़क हादसा: गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, 200 मीटर तक घसीटा, SSI गंभीर घायल
हरिद्वार जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. आए दिन हादसे इसकी तस्दीक कर रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 9:02 AM IST|
Updated : November 15, 2026 at 9:07 AM IST
लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में बीती देर रात एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, यहां गश्त कर रही पुलिस टीम की गाड़ी को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) राजेश बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और ट्रक के साथ करीब 200 मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई. हादसे के बाद कड़ी मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला गया. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी है.
गौर हो कि बीती देर रात क्षेत्र में गश्त कर रही पुलिस टीम की गाड़ी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में लक्सर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) राजेश बिष्ट के पैर में गंभीर चोट आईं हैं. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पुलिस की गाड़ी ट्रक के साथ करीब 200 मीटर तक घिसटती चली गई.
रात करीब 11 बजे पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास के लोगों ने राहगीरों की मदद से ट्रैक्टर के जरिए दोनों वाहनों को अलग कराया. घटना के समय पुलिस वाहन में एसएसआई राजेश बिष्ट, चालक कपिल देव, हेड कांस्टेबल मनोज कुमार और होमगार्ड मनोज कुमार मौजूद थे.
हादसे में एसएसआई राजेश बिष्ट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने पर पुलिस के उच्चाधिकारी भी सक्रिय हो गए. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को कब्जे में ले लिया है. हादसे के बाद काफी देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही.
बीते दिनों भी दिखा था रफ्तार का कहर: बता दें कि बीते दिनों लक्सर-रायसी मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला था, यहां बाइकों की आमने-सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई थी. इस हादसे में छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में एक महिला भी शामिल थी. महिला को उपचार के लिए लक्सर के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जबकि पांच अन्य घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया था. घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी. वहीं हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए थे.
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