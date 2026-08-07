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गैंगस्टर प्रिंस खान के लोकल नेटवर्क पर शिकंजा: फरार राणा राहुल सिंह के घर पर पुलिस ने चस्पा किया इश्तेहार

कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के लोकल हैंडलर के रांची स्थित घर पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है.

Police pasted public notice at residence of local handler of gangster Prince Khan in Ranchi
नोटिस चस्पा करते पुलिस पदाधिकारी (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 7, 2026 at 5:31 PM IST

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रांचीः विदेश में बैठकर झारखंड में अपने आपराधिक नेटवर्क का संचालन करने वाले कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ चल रही कार्रवाई अब उसके करीबी सहयोगियों तक पहुंच गई है.

इसी कड़ी में रांची पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे उसके कथित लोकल हैंडलर राणा राहुल सिंह उर्फ राणा राहुल प्रताप सिंह के लालपुर स्थित आवास पर न्यायालय के आदेश के तहत इश्तेहार चस्पा किया है.

एयरपोर्ट थाना ने चस्पा किया नोटिस

रांची के टीटोस रेस्त्रां में हुई फायरिंग और एक वेटर की मौत मामले में फरार चल रहे अपराधी राणा राहुल सिंह की तलाश लगातार जारी है. इसके बावजूद वह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पा रहा है. इसी बीच रांची पुलिस के द्वारा राहुल सिंह के घर पर इश्तिहार चस्पा किया गया है.

एयरपोर्ट थाना प्रभारी पंकज कुमार ने बताया कि पुलिस ने यह कार्रवाई उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद की है. न्यायालय के निर्देश पर पुलिस की टीम ढोल-नगाड़ों के साथ लालपुर स्थित उसके घर पहुंची और विधि सम्मत प्रक्रिया के तहत इश्तेहार चस्पा किया. इश्तेहार के माध्यम से राहुल राणा को निर्धारित समय के भीतर न्यायालय या पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है.

समय पर हाजिर नहीं हुआ तो होगी कुर्की-जब्ती

पुलिस अधिकारियों के अनुसार यदि राणा राहुल सिंह तय अवधि के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अगली कानूनी कार्रवाई के रूप में कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. इसके तहत उसकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा सकती है.

कुबेर की गिरफ्तारी के बाद आया था नाम

राणा राहुल सिंह कुख्यात अपराधी प्रिंस खान के लिए काम करता है. विदेश बैठे प्रिंस खान के लिए राहुल कारोबारियों की रेकी कर उनके मोबाइल नंबर उन तक पहुंचाया करता था ताकि उसे नंबर के आधार पर प्रिंस खान उनसे रंगदारी मांग सके. रांची के टीटोस रेस्त्रां में हुई गोलीबारी के बाद सबसे पहले राणा राहुल सिंह का नाम प्रिंस खान गैंग से जुड़ा था.

मार्च 2026 में धनबाद के शूटर कुबेर की गिरफ्तारी के बाद भी राहुल का नाम सामने आया था. जांच के दौरान पुलिस को ऐसे इनपुट मिले, जिनमें उसे प्रिंस खान के स्थानीय नेटवर्क का सक्रिय सदस्य और कथित हैंडलर बताया गया. इसके बाद से वह पुलिस की नजर में था लेकिन कार्रवाई तेज होने के साथ ही फरार हो गया, अभी भी पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

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