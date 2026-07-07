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रामपुर गोलीकांड केस में आरोपियों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर करें वरना होगी कड़ी कार्रवाई

रामपुर गोलीकांड के सभी आरोपियों के घरों पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है.

Rampur Shooting incident case
आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपकाने के दौरान पुलिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 7, 2026 at 1:54 PM IST

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पलामू: जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र में 23 मई को जमीन विवाद में हुए गोलीकांड के सभी आरोपियों के घरों पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है. दरअसल, रामपुर गोलीकांड में सकेंद्र चौधरी नाम के युवक की मौत हो गई थी. गोलीकांड के एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था जबकि दो गिरफ्तार हुए थे और चार अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं.

फरार आरोपियों के घरों पर पुलिस इश्तेहार लेकर पहुंची और सभी के घरों पर इश्तेहार चिपकाया है. पुलिस ने सभी के परिजनों से सरेंडर करवाने की अपील की है, नहीं तो सभी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी.

आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई: पुलिस

रामपुर गोलीकांड के आरोपी राहुल कुमार सिंह उर्फ बादल सिंह, जयराम सिंह, चंदन सिंह, बगन सिंह के घर पर सब इंस्पेक्टर क्षितिज कुमार के नेतृत्व में पुलिस पहुंची. सभी चैनपुर थाना के कांड संख्या 124/2026 के आरोपी हैं. सभी के खिलाफ बीएनएस की धारा 190/191(2),191(3),115(2) 117(2),118(1), 118(2), 333,103(1), 109, 303(2), 75/351(2),352 BNS एवं 27(1) आर्म्स एक्ट लगाया गया है.

सरेंडर नहीं करेंगे तो होगी कुर्की: थाना प्रभारी

चैनपुर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि आरोपियों के घरों में इश्तेहार चिपकाए गए हैं, सरेंडर नहीं करने पर सभी के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. रामपुर गोलीकांड को लेकर राजनीतिक आंदोलन भी शुरू हो चुका है और दोनों पक्ष आंदोलन कर रहे हैं.

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