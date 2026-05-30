विनीत तिवारी हत्याकांड: ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, टारगेट पर चारों आरोपी

विनीत तिवारी हत्याकांड: ढोल नगाड़ों के साथ आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, टारगेट पर चारों आरोपी
पलामू में पुलिस ने विनीत तिवारी हत्याकांड के आरोपियों के घर कोर्ट की अनुमति से इश्तेहार चिपकाकर सार्वजनिक रूप से सरेंडर करने को कहा है.
Published : May 30, 2026 at 7:10 PM IST
पलामू: जिले की चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. विनीत तिवारी हत्याकांड के चार आरोपी कुख्यात प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल, राकेश तिवारी, प्रशांत तिवारी और रौशन तिवारी के घर पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची. पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ उनके घर इश्तेहार चिपकाया है.
25 अप्रैल को अपहरण कर की थी हत्या
दरअसल 25 अप्रैल को मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से विनीत तिवारी नाम के युवक का अपहरण किया गया था. बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी. 26 अप्रैल को विनीत तिवारी का सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके से शव बरामद हुआ था. विनीत तिवारी हत्याकांड के बाद मुख्य आरोपी प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल, राकेश तिवारी, प्रशांत तिवारी और रौशन तिवारी फरार चल रहे हैं.
कोर्ट की अनुमति से चिपकाया इश्तेहार
पलामू पुलिस पूरे मुकदमे के अनुसंधान के क्रम चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से इश्तेहार लिया था. इश्तेहार लेने के बाद शनिवार को पलामू पुलिस के स्पेशल टीम ढोल नगाड़ों के साथ सबसे पहले प्रदीप तिवारी के घर पहुंची थी. टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कोर्ट की अनुमति लेने के बाद सभी के खिलाफ इश्तेहार चिपकाया गया है.
पुलिस ने सार्वजनिक रूप से सभी को सरेंडर करने को कहा है. सरेंडर नहीं करने पर सभी के खिलाफ आगे की कारवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई किया जाएगा. जिनके घर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया है उनमें से दो टाउन थाना क्षेत्र, जबकि दो सदर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. इस दौरान सब इंस्पेक्टर चंद्रशेखर यादव, श्रीराम शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद थे.
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